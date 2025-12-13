फेमस कुकिंग रियलिटी शो "मास्टरशेफ इंडिया" का नया सीज़न जल्द ही शुरू होने वाला है. इस सीज़न में सेलिब्रिटी शेफ कुणाल कपूर, विकास खन्ना और रणवीर बराड़ के साथ बतौर जज नजर आएंगें. वहीं कुणाल कपूर ने ने खुलासा किया है कि यह सीज़न तीन 'आर' पर बेस्ड होगा- रस, रसोई और रिश्ते. इसके साथ ही कुणाल ने ये भी खुलासा कर दिया कि "मास्टर शेफ इंडिया 9" कब से और कहां टेलीकास्ट होगा?

‘मास्टर शेफ इंडिया 9’ क्या कुछ होगा नया?

आईएएनएस से बातचीत में कुणाल ने बताया, “इस सीज़न में हम अपने लोकल फूड को प्रमुखता दे रहे हैं.” कुणाल ने आगे कहा कि हालांकि उन्होंने इस सीज़न के चैलेंजेस को सिंपल रखा है, लेकिन स्पेशल इंग्रीडिएंट्स और समय सीमा के साथ इसमें कुछ नयापन भी एड किया है. उन्होंने कहा, “इस सीज़न के कंटेस्टेंट्स और तमाम चैलेंजेस की बात करें तो हमने चैलेंजेस को इतना सिंपल रखा है कि आप उन्हें देखकर खुद को उनसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे. हालांकि, साथ ही साथ हमने इन्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड भी बनाया है, चाहे वह हमारे नए ट्विस्ट हों, समय सीमा हो, या फिर स्पेशल इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल हो, जो लोकल स्वाद को और निखारेंगे.”

उन्होंने आहे कहा,“तो कुल मिलाकर, मास्टरशेफ इंडिया 9 में रिश्तों का असली मसाला होगा. इस सीज़न में तीन खास 'आर' हैं: रस, रसोई और रिश्ते.”

कब से होगा ‘मास्टर शेफ इंडिया 9’ का प्रीमियर

हाल ही में शो के मेकर्स ने ‘मास्टर शेफ इंडिया 9’ का प्रोमो जारी किया था. जिसका टैगलाइन है, “देश आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है.” इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, “जब देश इतना आगे बढ़ रहा है तो देश का स्वाद पीछे क्यों रहे?” उन्होंने आगे कहा, “‘मास्टर शेफ इंडिया दुनिया को हर थाली में भारत परोसने आ रहा है, शुरुआत हो रही है 5 जनवरी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर.”

यानी ‘मास्टर शेफ इंडिया 9’ का प्रीमियर 5 जनवरी से सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर होने वाला है.