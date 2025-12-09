Dhurandhar Box Office Collection Day 4: सोमवार को भी बॉक्स ऑफिस पर दहाड़े रणवीर सिंह, चार दिन में ही 'सिकंदर' को चखा दी धूल
Dhurandhar Box Office Collection Day 4: रणवीर सिंह का जलवा बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिल रहा है. इस फिल्म ने चार दिन में ही जबरदस्त कमाई करके हर किसी को पीछे छोड़ दिया है.
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने इस बार सबको पीछे छोड़ दिया है. उनकी फिल्म 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है. लंबे समय के बाद रणवीर की फिल्म आई है और उन्होंने बवाल काट दिया है. जो भी 'धुरंधर' देख रहा है वो इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. 'धुरंधर' की कमाई वीक डे पर भी रुकने का नाम नहीं ले रही है. फिल्म ने चार दिन में ही सलमान खान की सिकंदर कोभी पछाड़ दिया है. आइए आपको बताते हैं फिल्म ने चौथे दिन कितना कलेक्शन किया है.
'धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ एक एक्टर की सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है और वो कोई और नहीं बल्कि अक्षय खन्ना हैं. 'धुरंधर' में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना और आर माधवन अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. अक्षय ने फिल्म में विलेन का किरदार निभाया है और अपनी एंट्री से ही सबको इंप्रेस कर दिया है.
चौथे दिन किया इतना कलेक्शन
'धुरंधर' के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने तीन दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया था. ऐसे ही कमाई करती रही तो इस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक हो सकती है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने सोमवार को करीब 23 करोड़ का कलेक्शन किया है. जिसके बाद टोटल कमाई 126 करोड़ हो गई है. अगर मंगलवार को भी ऐसे ही कमाई की तो 5 दिन में ही 150 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.
सिकंदर को छोड़ा पीछे
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने चार दिन में ही सलमान खान की सिकंदर को पीछे छोड़ दिया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर का इंडिया में लाइफटाइम कलेक्शन 103.45 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 122.14 करोड़ है. जिसे चार दिन में ही 'धुरंधर' ने पछाड़ दिया है. अब देखना होगा धुंरधर और किन फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ती है.
