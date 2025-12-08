धर्मेंद्र को बर्थ एनिवर्सरी पर इस्कॉन मंदिर में दी गई श्रद्धांजलि, होस्ट की गई म्यूजिक नाइट

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का अभी हाल ही में निधन हो गया है. उनके जाने के बाद परिवार समेत फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस दुखी हैं. 1935 में आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था. आज धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी है और ऐसे में इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि भी अर्पित की.

बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले में सलमान खान धर्मेंद्र को याद करते हुए इमोशनल हो गए थे. मंच पर उनकी आंखें भर आई थीं. वहीं धर्मेंद्र की याद में आज मुंबई के जूहू में स्थित इस्कॉन मंदिर में म्यूजिक नाइट का आयोजन करवाया गया था. पूर्व सांसद संजय निरुपम ने भी इसमें शिरकत की और दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी.

'करोड़ों दिलों पर राज करने वाले...'

आईएएनएस से बात करते हुए संजय निरुपम ने कहा- 'धरम जी को पूरा देश याद कर रहा है. अभी कुछ हफ्ते पहले ही उनका निधन हुआ था. वे एक बहुत बड़े और शानदार कलाकार थे. करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धरम जी को याद करने के लिए उनके गानों की यह म्यूजिक नाइट का आयोजन रखा गया है. मैं उन्हें दिल से श्रद्धांजलि देता हूं. वो जहां भी हों, खुश रहें.'

धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी फैमिली ने भी इमोशनल पोस्ट लिखा है. हेमा मालिनी से लेकर सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल और पोते करण देओल तक ने दिवंगत एक्टर को पोस्ट करके याद किया है.

दिलीप कुमार के फैन थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र ने अपने लंबे करियर में कई फिल्मों में काम किया, जिसके लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया, लेकिन उस जमाने में फिल्मों मे आना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था. धर्मेंद्र, अभिनेता दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन थे और उन्हें देखकर ही फिल्मों में आने का फैसला किया था. इस बात का खुलासा सायरा बानो ने एक पोस्ट के जरिए किया था.

इसी साल रिलीज होगी धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' है. फिल्म का निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है और निर्माण मैडॉक फिल्म्स और दिनेश विजन ने किया है. फिल्म में धर्मेंद्र ब्रिगेडियर एम.एल. खेत्रपाल के किरदार में दिखेंगे. 'इक्कीस' 25 दिसंबर, 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी.