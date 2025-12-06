दृश्यम 3 मोहनलाल की मोस्ट अवेटिड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फैंस इसके रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. दृश्यम फ्रेंचाइजी की खास बात ये है कि ये मलयालम के साथ हिंदी सिनेमा में भी हिट रही है. बॉक्स ऑफिस पर दोनों ही वर्जन को जबरदस्त कलेक्शन मिला है. फिल्म का बिजनेस हमेशा से जबरदस्त रहा है. अब दृश्यम 3 को लेकर नया अपेडट सामने आया है. फिल्म के वर्ल्डवाइड थिएटर राइट्स और डिजिटल राइट्स बिक गए हैं.

दृश्यम 3 के हिंदी रीमेक के राइट्स पहले ही बिक गए थे और अब मलयालम राइट्स को लेकर भी मेकर्स ने डील कर ली है. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके इस बात की जानकारी दी है.

बिके डिजिटल राइट्स

तरण आदर्श ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा- पैनोरमा स्टूडियोज और पेन स्टूडियो ने मिलकर फिल्म के वर्ल्वडवाइड थिएट्रिकल और डिजिटल राइट्स खरीद लिए हैं. इस फिल्म को जीतू जोसफ ने डायरेक्ट किया है और आशीर्वाद सिनेमा ने प्रोड्यूस किया है.

इतने की हुई डील

रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म की पैरानोमा स्टूडियो से 350 करोड़ की डील मिली है. हालांकि अभी तक इस डील की कीमत को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है. ये मलयालम सिनेमा के लिए बहुत बड़ा ऑफर है क्योंकि इस तरह की डील आजतक नहीं हुई है. ये अपने आप में ही एक इतिहास है.

दृश्यम 3 की बात करें तो इसके मलयालम वर्जन में मोहनलाल, हिंदी वर्जन में अजय देवगन और तेलुगू वर्जन में वेंकटेश लीड रोल में नजर आएंगे. मलयालम वर्जन की शूटिंग पूरी हो चुकी है और बाकी दो वर्जन की शूटिंग शुरू होने वाली है. खास बात ये है कि मोहनलाल की दृश्यम 3 के साथ हिंदी और तेलुगू वर्जन रिलीज नहीं होगा.

