'धुरंधर' का गजब रिकॉर्ड: बनी 28 दिन तक डबल डिजिट में कमाने वाली पहली हिंदी फिल्म

रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया है जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया. 5 दिसंबर को रिलीज हुई यह फिल्म न सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में जबरदस्त कमाई कर रही है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी यह एक्शन स्पाई थ्रिलर साल 2025 की नंबर वन फिल्म बनकर उभरी है.

28 दिनों तक डबल डिजिट में हुई कमाई

फिल्म ने रिलीज के महज तीन हफ्तों में ही कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. धुरंधर ने भारत में सिर्फ हिंदी वर्जन से ही 700 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है.सबसे बड़ी बात यह है कि यह पहली हिंदी फिल्म बन गई है, जिसने लगातार 28 दिनों तक बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट यानी दो अंकों की कमाई की है.

यह उपलब्धि धुरंधर को बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग खड़ा करती है. दर्शकों के जबरदस्त रिस्पॉन्स और मजबूत वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म की कमाई अभी भी लगातार बनी हुई है.





बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म की कमाई हर दिन मजबूती से बनी हुई है. रिलीज के इतने दिनों बाद भी सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ साफ देखी जा सकती है. रणवीर सिंह की दमदार एक्टिंग, जबरदस्त एक्शन और मजबूत कहानी ने दर्शकों को फिल्म से जोड़े रखा है.

फिल्म धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर 28 दिन का सफर

पहला दिन: 28 करोड़

दूसरा दिन: 32 करोड़

तीसरा दिन: 43 करोड़

चौथा दिन: 23.25 करोड़

पांचवां दिन: 27 करोड़

छठा दिन: 27 करोड़

सातवां दिन: 27 करोड़

आठवां दिन: 32.5 करोड़

नौवां दिन: 53 करोड़

दसवां दिन: 58 करोड़

ग्यारहवां दिन: 30.5 करोड़

बारहवां दिन: 30.5 करोड़

तेरहवां दिन: 25.5 करोड़

चौदहवां दिन: 23.25 करोड़

पंद्रहवां दिन: 22.5 करोड़

सोलहवां दिन: 34.25 करोड़

सत्रहवां दिन: 38.5 करोड़

अठारहवां दिन: 16.5 करोड़

उन्नीसवां दिन: 17.25 करोड़

बीसवां दिन: 18 करोड़

इक्कीसवां दिन: 25 करोड़

बाईसवां दिन: 15 करोड़

तेइसवां दिन: 20.5 करोड़

चौबीसवां दिन: 22.5 करोड़

पच्चीसवां दिन: 10.5 करोड़

छब्बीसवां दिन: 11.25 करोड़

सत्ताईसवां दिन: 11 करोड़

अट्ठाईसवां दिन: 16.57 करोड़ (स्टोरी लिखते समय तक)





जानिए क्या है फिल्म की कहानी

धुरंधर का निर्देशन आदित्य धर ने किया है और यह दो पार्ट में बनने वाली फिल्म सीरीज का पहला हिस्सा है. फिल्म की कहानी एक भारतीय जासूस के इर्द-गिर्द घूमती है जो पाकिस्तान के कराची में अपराध और राजनीति की खतरनाक दुनिया में घुसपैठ करता है.

कहानी में कई सच्ची घटनाओं की झलक भी देखने को मिलती है .जैसे 1999 का आईसी-814 हाईजैक, 2001 संसद हमला, 2008 मुंबई आतंकी हमला और ऑपरेशन लियारी.