2026 में OTT पर दस्तक देंगी ये 8 बड़ी पॉपुलर वेब सीरीज, 'हीरामंडी-2' भी शामिल

साल 2026, सिर्फ फिल्मों के नजरिए से ही बेहतरीन नहीं रहने वाला है, बल्कि इस साल मेगा बजट की बड़ी वेब सीरीज भी ओटीटी पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं. कुछ ओटीटी सीरीज सीक्वल के साथ दर्शकों का मनोरंजन करेंगी, जबकि कुछ नई सीरीज थ्रिलर और सस्पेंस के साथ फैंस का दिल जीतने वाली हैं. आज हम साल 2026 में रिलीज होने वाली ओटीटी सीरीज के बारे में जानकारी देंगे.





संजय लीला भंसाली की पहली वेब सीरीज 'हीरामंडी' ने ओटीटी पर तहलका मचा दिया था. सीरीज भले ही विवादों में रही, लेकिन नेटफ्लिक्स की रैंकिंग में टॉप वन पर रही थी. अब साल 2026 में सीरीज का दूसरा पार्ट, हीरामंडी-2, रिलीज हो सकता है. हीरामंडी-2 की अनाउंसमेंट हो चुकी है, लेकिन अभी तक रिलीज डेट पर सस्पेंस बना हुआ है. सीरीज में एक बार फिर सोनाक्षी सिन्हा और अदिति राव हैदरी जैसे स्टार्स दिख सकते हैं.





साल 2009 में सोनी लिव पर रिलीज हुई सीरीज 'गुल्लक' का पांचवा सीजन इसी साल हो सकता है. सीरीज में मध्यवर्गीय परिवार की रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाली परेशानियों से लेकर छोटी-छोटी खुशियों को दिखाया गया है. सीरीज में संतोष और शांति मिश्रा और उनके बेटे आनंद "अन्नू" मिश्रा और अमन मिश्रा की कहानी को देसी तड़के के साथ दिखाया गया है.





साल 2020 में 'पंचायत' वेब सीरीज का पहला सीजन रिलीज हुआ था. पहले सीजन को दर्शकों का ढेर सारा प्यार मिला था और अब इसी साल सीरीज का पांचवां सीजन रिलीज होगा. सीरीज की शूटिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन रिलीज की तारीख पर संशय बना हुआ है. सीरीज में एक बार फिर जितेंद्र कुमार, नीना गुप्ता और रघुबीर यादव जैसे किरदार देखने को मिलेंगे.





इमरान हाशमी की ओटीटी सीरीज 'तस्करी: द स्मगलर्स वेब' इसी साल रिलीज के लिए तैयार है. सीरीज में इमरान हाशमी कस्टम ऑफिसर की भूमिका निभा रहे हैं. सीरीज से अभिनेता का लुक भी जारी कर दिया गया है. सीरीज को 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे.





जुए के खेल में होने वाले खतरे और जोखिम को दिखाती सीरीज 'मटका किंग' भी इसी साल रिलीज होगी. सीरीज में विजय वर्मा, कृतिका कामरा और साईं ताम्हणकर दिखने वाले हैं. माना जा रहा है कि सीरीज मार्च से पहले रिलीज हो जाएगी, लेकिन अभी तक फिल्म की रिलीज डेट आना बाकी है. सीरीज को अमेजन प्राइम पर देख पाएंगे.





इम्तियाज अली की वेब सीरीज 'ओ साथी रे' इसी साल ओटीटी पर दस्तक देगी. सीरीज में अदिति राव हैदरी, अविनाश तिवारी और अर्जुन रामपाल जैसे चेहरे देखने को मिलेंगे. सीरीज के इसी साल नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने की उम्मीद है.





अभिनेत्री भूमि पेडनेकर की सीरीज 'दलदल' भी ओटीटी पर रिलीज के लिए तैयार है. भूमि सीरीज में डीसीपी की भूमिका में दिखेंगी, जो एक मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में पूरी ताकत झोंक देंगी. मर्डर मिस्ट्री के तार सियासत से जुड़े होंगे, जो उनके लिए मुश्किलें पैदा करेंगे.





'ऑपरेशन सफेद सागर' भी साल 2026 में ओटीटी पर दस्तक देगी. सीरीज ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी. सीरीज एक शानदार वॉर ड्रामा सीरीज होगी, जिसमें समंदर के रास्ते से दुश्मनों से लड़ने के लिए एक सैनिक को कितनी परेशानी और तनाव से गुजरना पड़ता है, ये दिखाया जाएगा. कहानी को 1999 की कारगिल वॉर से जोड़ा गया है.