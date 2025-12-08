'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 3 दिन में 100 करोड़ का बिजनेस कर लिया. चौथे दिन भी फिल्म की कमाई में कुछ खास कमी नहीं आई जबकि फिल्म वीकडेज में एंट्री कर चुकी थी.

अब 4 दिन बीतते-बीतते फिल्म ने फिल्म के तीन बड़े स्टार रणवीर सिंह, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल की टॉप हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में से कई के रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं. धुरंधर ने चौथे दिन स्टोरी लिखते समय तक 121.25 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. तो चलिए जान लेते हैं कि कौन से रिकॉर्ड टूटे हैं.





'धुरंधर' बनी रणवीर सिंह की 6वीं सबसे बड़ी फिल्म

रणवीर सिंह की टॉप कमाई करने वाली फिल्मों में से छठवें नंबर पर 'गोलियों की रासलीला राम लीला' थी जिसने 2013 में 117.53 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था. इस फिल्म को पीछे करते हुए 'धुरंधर' 6वें नंबर पर पहुंच चुकी है और अब बहुत जल्द रणवीर की टॉप 5 फिल्मों में से एक भी हो सकती है. रणवीर की टॉप 5 कमाई वाली फिल्में आप नीचे देख सकते हैं.

पद्मावत- 302.15 करोड़

सिम्बा- 240.3 करोड़

बाजीराव मस्तानी- 184.3 करोड़

रॉकी और रानी की प्रेम कहानी- 153.55 करोड़

गली बॉय- 139.63 करोड़





संजय दत्त की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म बनी 'धुरंधर'

संजय दत्त के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साउथ से है जिसका नाम है 'केजीएफ 2'. इसके हिंदी वर्जन ने 435.33 करोड़ रुपये कमाए थे. इसके बाद उनकी 2012 की फिल्म 'अग्नीपथ' आती है जिसने 118.2 करोड़ रुपये कमाए थे. अब 'धुरंधर' ने इसे पीछे करते हुए उनके करियर की टॉप 2 फिल्मों में खुद को शुमार कर लिया है.





अर्जुन रामपाल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'धुरंधर'

अर्जुन रामपाल के करियर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'रा-वन' थी जो साल 2011 में आई थी. इसने 116.2 करोड़ रुपये कमाए थे और अब ये उनके करियर की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बन गई है क्योंकि 'धुरंधर' ने इसे पीछे छोड़ते हुए नंबर वन की जगह अपने नाम कर ली है.