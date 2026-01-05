हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडधुरंधर से अक्षय खन्ना के कमबैक पर राकेश बेदी ने किया रिएक्ट, बोले- वो कभी गेम से बाहर ही नहीं थे

धुरंधर की हर तरफ चर्चा है. इस फिल्म से अक्षय खन्ना छाए हुए हैं. अक्षय खन्ना की एक्टिंग ने फैंस को इंप्रेस किया है. इस फिल्म को कुछ फैंस अक्षय खन्ना का कमबैक के तौर पर देख रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 05 Jan 2026 07:56 AM (IST)
फिल्म 'धुरंधर' ने अक्षय खन्ना को लाइमलाइट में ला दिया है. इस फिल्म में अक्षय खन्ना की एक्टिंग, स्टाइल सभी कुछ छाया हुआ है. उनके डांस वीडियोज तो तेजी से वायरल हो रहे हैं. कुछ फैंस इस फिल्म को अक्षय के कमबैक के तौर पर देख रहे हैं. अब फिल्म में जमील जमाली का रोल निभाने वाले एक्टर राकेश बेदी ने इसे लेकर रिएक्ट किया है. 

अक्षय खन्ना के कमबैक पर बोले राकेश बेदी
राकेश बेदी इस बात से सहमत नहीं है कि धुरंधर से अक्षय खन्ना ने कमबैक किया है. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में राकेश ने कहा कि अक्षय खन्ना हमेशा से गेम में थे. 

उन्होंने कहा, 'अक्षय हमेशा से रेस में थे. उन्होंने कभी छोड़ा नहीं था. उसकी और हमारी फिल्म लगती रहती हैं. कोई कम चलती है कोई ज्यादा चलती है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इंडस्ट्री से बाहर थे.'

 
 
 
 
 
इसके अलावा राकेश बेदी ने धुरंधर की सक्सेस पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'लाइफटाइम में एक बार मिलने वाली सक्सेस है. अभी आप देखिए, जैसे बाहुबली थी. बहुत कोशिश की लेकिन प्रभास के लिए तो सेम दोबारा रिपीट नहीं हुआ. हर एक्टर-डायरेक्टर अपने करियर में इस तरह की हवा का इंतजार करता है और कुछ लोगों को ये जिंदगीभर नहीं मिलता है.'

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि फिल्म धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. वहीं अक्षय खन्ना, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे स्टार्स अहम रोल में थे. सभी ने अपने-अपने रोल्स के साथ न्याय किया है. वहीं अक्षय खन्ना तो अपने रोल से हिट हो गए. वो फिल्म में रहमान डकैत के रोल में दिखे. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. रिलीज के 1 महीने बाद भी फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. फिल्म ने दुनियाभर में 1100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. 

 

Published at : 05 Jan 2026 07:56 AM (IST)
