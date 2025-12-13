असली 'धुरंधर' हैं अक्षय खन्ना, ब्लॉकबस्टर हो गए एक्टर, बहुत बड़ी फिल्म में मिली एंट्री
Akshaye khanna In Bhaagam Bhag 2: फिल्म धुरंधर की सफलता के बाद अक्षय खन्ना के हाथ और फिल्म लगी है. खबर है कि वह ‘भागमभाग-2’ का हिस्सा बनेंगे. इस फिल्म में वह एक अहम और दिलचस्प किरदार निभाएंगे.
अक्षय खन्ना इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर’ को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. दमदार और संजीदा अभिनय के लिए पहचाने जाने वाले अक्षय खन्ना इस फिल्म में एक इंटेंस और ग्रे-शेड कैरेक्टर में नजर आए.
रहमान डकैत के किरदार में उन्होंने जिस तरह जान फूंकी है उसे देख दर्शकों और क्रिटिक्स उनके मुरीद बन गए. खास तौर पर उनके एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस की जमकर तारीफ हो रही है.
अब इस फिल्म की सफलता के बाद अक्षय के फैंस के लिए एक और बड़ी खबर सामने आई है. खबर है कि अक्षय बेहद जल्द आने वाली फिल्म ‘भागमभाग-2’ का हिस्सा बनेंगे.
बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, अक्षय कुमार और मीनाक्षी चौधरी की अपकमिंग फिल्म ‘भागमभाग-2’ में अक्षय खन्ना शामिल होने वाले हैं. रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के मेकर्स इस बार कहानी को और ज्यादा मजेदार और सस्पेंस से भरपूर बनाने की तैयारी में हैं.
इसमें अक्षय खन्ना अहम रोल निभा सकते हैं. अगर ऐसा होता है कि तो यकीनन उनकी मजबूत एक्टिंग और अलग स्क्रीन प्रेजेंस फिल्म में नया तड़का जोड़ सकती है.
फिल्म को और बड़ा बनाने की तैयारी
'भागमभाग’ अपनी तेज़-तर्रार कॉमेडी और कन्फ्यूजन से भरी कहानी के लिए याद की जाती है. रिपोर्ट के अनुसार, आने वाला सीक्वल भी उसी मजेदार जोन में रहने वाला है.
मेकर्स नए चेहरों और पुराने हिट एलिमेंट्स के साथ फिल्म को और बड़ा बनाने की तैयारी में हैं. अगर अक्षय खन्ना फिल्म के हां करते हैं तो फिल्म को उनकी एक्टिंग और कंटेंट दोनों का मजबूत सपोर्ट मिलेगा. हालांकि इस फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी इस बारे में अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.
32 करोड़ में बनी थीं ‘भागम भाग’
आपको बता दें कि ‘भागम भाग’ फिल्म अपनी जबरदस्त कॉमेडी और कन्फ्यूजन से भरी कहानी के लिए सुपरहिट रही थी. राजकुमार, अक्षय कुमार, गोविंदा और परेश रावल की कॉमिक टाइमिंग और मर्डर कन्फ्यूजन ट्विस्ट की वजह से यह फिल्म कॉमेडी थ्रिलर के रूप में हिट साबित हुई थी.
यह 2006 की फिल्मों में अच्छी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी. 32 करोड़ के बजट बनी इस फिल्म ने भारत में करीब 40.38 करोड़ कमाई थी.
