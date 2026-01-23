'बॉर्डर 2' के साथ अटैच नहीं किया गया 'धुरंधर 2' का टीजर? आदित्य धर ने बताया कब किया जाएगा रिलीज
Dhurandhar 2 Teaser: बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है लेकिन इस फिल्म के साथ 'धुरंधर 2' का टीजर देखने की आस लगाए बैठे दर्शकों को निराशा हाथ लगी है.
रणवीर सिंह स्टारर और आदित्य धर द्वारा निर्देशित फिल्म 'धुरंधर' ने 5 दिसंबर को रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. वहीं, फैंस इसके दूसरे पार्ट, 'धुरंधर 2' के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. कुछ दिन पहले इंटरनेट पर कई खबरें आई थीं कि 'धुरंधर 2' का टीज़र 'बॉर्डर 2' के साथ दिखाया जाएगा, जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. हालांकि, ऐसा लगता है कि यह सच नहीं है. वहीं अब आदित्य धर ने अपनी लेटेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरी में 'धुरंधर 2' के टीज़र के बारे में अपडेट शेयर किया है.
आदित्य धर ने 'धुरंधर 2' के टीज़र के बारे में दिया अपडेट
शुक्रवार की सुबह, धुरंधर के निर्देशक आदित्य धर ने एक फैंस की पोस्ट पर रिएक्शन दियाजिसने उनसे धुरंधर 2 का टीज़र जल्द से जल्द रिलीज़ करने की रिक्वेस्ट की थी. फैन ने लिखा था, “आदित्य धर मज़ाक नहीं, जल्दी टीज़र रिलीज़ करो!” आदित्य धर ने हंसते हुए इमोजी के साथ जवाब दिया और धुरंधर 2 के टीज़र के बारे में जानकारी देते हुए लिखा, “टीज़र कुछ ही दिनों में रिलीज़ होगा!” हालांकि उन्होंने कोई तारीख नहीं बताई, लेकिन ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि टीज़र गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को रिलीज़ हो सकता है.
#AdityaDhar confirms that the #Dhurandhar2 teaser will be out in few days via his instagram story.— Versatile Fan (@versatilefan) January 23, 2026
Teaser not attached with #Border2 #Dhurandhar x #RanveerSingh x #rmadhavan × #arjunrampal pic.twitter.com/YEeT78WFMl
बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य धर ने धुरंधर के एंड-क्रेडिट सीक्वेंस को एक टीज़र के रूप में फिर से एडिट किया है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि धुरंधर 2 का ट्रेलर फरवरी के अंत तक जारी किया जाएगा, जबकि फिल्म ईद 2026 पर रिलीज होने की कंफर्मेशन पहले ही हो चुकी है.
धुरंधर 2 का होगा टॉक्सिक से क्लैश
धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस पर यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक से टक्कर लेगी, दोनों फिल्में 19 मार्च को रिलीज होने वाली हैं. पहले इंटरनेट पर यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि क्या धुरंधर के निर्माता दूसरे भाग की रिलीज डेट बदलेंगे, लेकिन आदित्य धर ने कंफर्म किया है कि डेट आगे नहीं बढ़ेगी और फिल्म पहले की अनाउंसमेंट के मुताबिक 19 मार्च को ही रिलीज होगी.
