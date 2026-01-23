सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' ने शुक्रवार, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. देशभक्ति से भरी ये फिल्म गणतंत्र दिवस से पहले थिएटर में पहुंची हैं. फिल्म के जबरदस्त हाईप को देखते हुए कहा जा रहा है कि फिल्म ओपनिंग डे पर कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है और इसी के साथ ये सनी देओल के करियर को भी और ऊंचाईयों पर पहुंचा सकती है.

कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है 'बॉर्डर 2'?

'बॉर्डर 2' जे पी दत्ता की 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है और इसें सनी देओल ने लीड रोल प्ले किया बै वहीं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने भी फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई हैं. इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है ये प्योर देशभक्ति की भावना से भरी है जो लोगों को एक बार फिर क्लस क्लासिक ओरिजनल फिल्म की यादें ताजा कर देती है. इन सबके बीच फिल्म के ओपनिंग डे कलेशनपर भी सभी की निगाहें हैं. फिल्मबीट से एक बातचीत में फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट ज्ञ रोहित जायसवाल ने कहा कि बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि बॉर्डर 2 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ रुपये से ओपनिंग कर सकती है.

'बॉर्डर 2' क्या पठान को दे पाएगी मात?

'बॉर्डर 2' की ओपनिंग बेशक शानदार रहने की उम्मीद की जा रही है लेकिन ये फिल्म शाहरुख खान स्टारर ब्लॉकबस्टर ‘पठान’ के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे नहीं छोड़ राएगी. को पछाड़ नहीं पाएगी. बता दें कि पठान भी गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी और इसने पहले दिन 55 करोड़ रुपये कमाए थे. ऐसे में अगर बॉर्डर 2 बिजनेस एक्सपर्ट की भविष्यवाणी के मुताबिक 40 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करती है तो ये फिल्म पठान के बाद गणतंत्र दिवस पर दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी.

हालांकि असली आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही पता चल पाएंगे कि 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन कितनी कमाई की है.





