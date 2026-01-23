हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय

Border 2 BO Day 1:'बॉर्डर 2' दे पाएगी 'पठान' को मात? बनेगी रिपब्लिक डे पर पर सबसे बड़ी ओपनर? जानें- एक्सपर्ट की राय

Border 2 BO Day 1: सनी देओल स्टारर 'बॉर्डर 2' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है और इससे धमाकेदार ओपनिंग करने की उम्मीद की जा रही है. लेकिन क्या ये रिपब्लिक डे रिलीज 'पठान' को पछाड़ पाएगी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 23 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म 'बॉर्डर 2' ने शुक्रवार, 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक दे दी है. देशभक्ति से भरी ये फिल्म गणतंत्र दिवस से पहले थिएटर में पहुंची हैं. फिल्म के जबरदस्त हाईप को देखते हुए कहा जा रहा है कि फिल्म ओपनिंग डे पर कई रिकॉर्ड तोड़ सकती है और इसी के साथ ये सनी देओल के करियर को भी और ऊंचाईयों पर पहुंचा सकती है.

कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है 'बॉर्डर 2'?
'बॉर्डर 2' जे पी दत्ता की 1997 में आई फिल्म 'बॉर्डर' की सीक्वल है और इसें सनी देओल ने लीड रोल प्ले किया बै वहीं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी ने भी फिल्म में अहम भूमिकाएं निभाई हैं. इसका निर्देशन अनुराग सिंह ने किया है ये प्योर देशभक्ति की भावना से भरी है जो लोगों को एक बार फिर क्लस क्लासिक ओरिजनल फिल्म की यादें ताजा कर देती है. इन सबके बीच फिल्म के ओपनिंग डे कलेशनपर भी सभी की निगाहें हैं. फिल्मबीट से एक बातचीत में फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट ज्ञ रोहित जायसवाल ने कहा कि बॉर्डर 2 के बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत करने की उम्मीद है.  उन्होंने कहा कि बॉर्डर 2 पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 47 करोड़ रुपये से ओपनिंग कर सकती है.  

'बॉर्डर 2' क्या पठान को दे पाएगी मात?
'बॉर्डर 2'  की ओपनिंग बेशक शानदार रहने की उम्मीद की जा रही है लेकिन ये फिल्म शाहरुख खान स्टारर ब्लॉकबस्टर ‘पठान’ के पहले दिन के कलेक्शन को पीछे नहीं छोड़ राएगी.  को पछाड़ नहीं पाएगी. बता दें कि पठान भी गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज हुई थी और इसने पहले दिन 55 करोड़ रुपये कमाए थे. ऐसे में अगर बॉर्डर 2 बिजनेस एक्सपर्ट की भविष्यवाणी के मुताबिक 40 करोड़ से ज्यादा की ओपनिंग करती है तो ये फिल्म पठान के बाद गणतंत्र दिवस पर दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेगी.

हालांकि असली आंकड़े रात 10.30 बजे के बाद ही पता चल पाएंगे कि 'बॉर्डर 2' ने पहले दिन कितनी कमाई की है.

 

 



Published at : 23 Jan 2026 11:29 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar 2 में Vicky Kaushal का Cameo, Ranveer Singh की फिल्म से Aditya Dhar की Planning!
एक लव स्टोरी की 'कब्र' !
Karnataka Crime News: शादी से पहले खून की वारदात, धारवाड़ में मंगेतर ने दुपट्टे से की हत्या | ABP
Bharat Ki Baat: शंकराचार्य 'सीरीज' का नया एपिसोड रिलीज | Shankaracharya Controversy | CM Yogi
Janhit with Chitra Tripathi: सनातन से 'साजिश' चल रही है? | Shankaracharya Controversy | Magh Mela
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
'ट्रंप नहीं मोदी और जिनपिंग ताकतवर', अमेरिकी एक्सपर्ट ने कर दिया बड़ा दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
यूपी के सभी 75 जिलों में आज ब्लैकआउट! 10 मिनट तक छाया रहेगा अंधेरा, कटेगी बिजली, बजेंगे सायरन और...
विश्व
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
ट्रंप का ‘ट्रिगर’ तैयार, अमेरिका का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा पहुंचा ईरान के पास, क्या मचने वाली है तबाही?
स्पोर्ट्स
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
'आपका कप्तान हिंदू है', टी20 वर्ल्ड कप विवाद के बीच पूर्व भारतीय खिलाड़ी ने दे दी बांग्लादेश को बड़ी नसीहत
बॉलीवुड
Border 2 X Review: सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग, बोले- 'देखकर रोंगटे खड़े हो गए, ब्लॉकबस्टर है फिल्म'
'बॉर्डर 2' की तारीफ करते नहीं थक रहे लोग, बोले- 'देखकर रोंगटे खड़े हो गए'
ट्रेंडिंग
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हलवाई को पूरा गांव ढूंढ रहा...कढ़ाई से हलवा निकालने के लिए गांव वालों को लानी पड़ी छेनी-हथौड़ी; देखें वीडियो
हेल्थ
Clove Water Benefits: रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
रात में सोने से पहले जरूर पिएं लौंग का पानी, गहरी नींद लाने में करेगा मदद
यूटिलिटी
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
हो गया तय! फरवरी में आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, तब तक कर लें ये काम
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
Embed widget