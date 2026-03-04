हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
प्रियंका- निक से अनन्या-राशा तक, होली के रंग में रंगे सितारे, शेयर की फोटोज

Celebs Holi Celebration: हमेशा की तहर इस बार भी सभी सेलेब्स ने खास अंदाज में होली मनाई. कई सेलेब्स ने सोशल मीडीया पर पोस्ट शेयर कर फैंस को होली की झलक दिखाई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 04 Mar 2026 06:17 PM (IST)
होली का त्योहार इस बार भी पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया गया. आम लोगों की तरह बॉलीवुड सितारे भी रंगों के जश्न में पूरी तरह डूबे नजर आए. किसी ने परिवार के साथ होली खेली, तो किसी ने दोस्तों और पार्टनर के साथ जमकर मस्ती की. सोशल मीडिया पर सेलेब्स की रंगों में रंगी तस्वीरें छाई है. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस से लेकर अनन्या पांडे और राशा तक, कई सितारों ने अपनी खूबसूरत और मस्तीभरी फोटोज शेयर कर फैंस को होली की झलक दिखाई.

ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ने इस बार पति निक जोनस के साथ होली नहीं मनाई. निक जोनस ने इंस्टाग्राम पर अपनी पुरानी होली की फोटो शेयर की, जिसमें प्रियंका निक का कंधा पकड़े हंसती नजर आ रही हैं. दोनों रंग में रंगे दिखे और फैंस ने इस जोड़ी पर जमकर प्यार लुटाया.

अनन्या पांडे ने परिवार और अपने पेट डॉग के साथ होली सेलिब्रेट की. उनकी तस्वीरों में खुशियों और रंगों की झलक साफ दिखाई दी. पोस्ट शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा बुरा ना मानो होली है.

राशा थडानी ने भी सोशल मीडिया पर कई शानादार फोटोज शेयर की हैं. एक फोटो में वो रंग वाली पिचकारी के साथ पोज देती नजर आ रही हैं. वहीं एक और पिक में वो दोस्तों संग एंजॉय करती दिखीं. 

फरहान अख्तर ने भी होली के मौके पर अपनी तस्वीर शेयर की, जिसमें वह पूरी तरह रंगों में रंगे हुए दिखाई दिए.उनके चेहरे पर इतना रंग लगा था कि पहली नजर में उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा था.उन्होंने फैंस को होली की शुभकामनाएं दीं.

एक्टर रवि दुबे ने भी होली पर अपनी पत्नी और एक्ट्रेस सरगुन मेहता संग कई रोमांटिक फोटोज शेयर की है. तस्वीरों में कपल की क्यूट बॉन्डिंग साफ झलक रही है.

शबाना आजमी ने भी सोशल मीडिया पर होली के मौके पर एक खास पोस्ट शेयर की. तस्वीर में वो उर्मिला मातोंडकर, मनीष मलहोत्रा समेत कई सेलेब्स के साथ नजर आ रही हैं.

Published at : 04 Mar 2026 06:17 PM (IST)
Holi 2026 Celeb Holi Celebrations
