'देवदास' में शाहरुख खान के पिता बने एक्टर विजय कृष्णा का हुआ निधन, 81 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

Vijay Crishna Death: 'देवदास' फेम एक्टर विजय कृष्णा का निधन हो गया है. 81 साल की उम्र में विजय ने अंतिम सांस ली है. इस खबर की जानकारी एक्ट्रेस लिलिएट दुबे ने दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 04 Mar 2026 05:22 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के गलियारों से एक दुखद खबर सामने आ रही है. सीनियर एक्टर विजय कृष्णा जिन्हें कई फिल्मों में हमने देखा है, उनका निधन हो गया है. विजय कृष्णा फिल्म 'देवदास' में शाहरुख खान के पिता 'नारायण मुखर्जी' के किरदार में नजर आए थे. विजय की उम्र 81 साल थी, उनके निधन की खबर एक्ट्रेस लिलिएट दुबे ने सोशल मीडिया पर दी है.

लिलिएट दुबे ने किया इमोशनल पोस्ट
एक्ट्रेस लिलिएट दुबे ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए विजय कृष्णा की फोटोज शेयर की हैं. इनके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'दिल टूट गया है. हमारे प्यारे विजय कृष्णा, जो 25 सालों से ज्यादा समय तक हमारे थिएटर परिवार और 'डांस लाइक अ मैन' का हिस्सा रहे अब हमारे बीच नहीं रहे. बहुमुखी प्रतिभा के धनी. एक प्रतिभाशाली एक्टर, सुंदर, आकर्षक, अपने खास ह्यूमर के लिए मशहूर, वो हम सभी के प्रिय थे और हमें बहुत प्यार करते थे. अनगिनत यादें मेरे दिल और दिमाग में उमड़ रही हैं और मुझे भावुक कर रही हैं. RIP मेरे जयराज, आपको कभी भुलाया नहीं जाएगा. ईश्वर करे कि आप स्वर्ग में भी वैसे ही खुश रहें जैसे आप हम सभी को यहां रखते थे. उनकी प्यारी पत्नी स्मिता, बेटियों नायरिका और फ्रेयान और पूरे परिवार के लिए प्यार और प्रार्थनाएं.'

 
 
 
 
 
विजय कृष्णा के बारे में
बता दें कि विजय कृष्णा एक बेहतरीन एक्टर थे. उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म 'देवदास' के कड़क पिता के रूप में पहचानते हैं. विजय ने इस फिल्म में शाहरुख खान के पिता नारायण मुखर्जी का किरदार निभाया था. जिसमें उन्होंने अपने अभिनय से वाकई में कड़क पिता की छवि बना ली थी. लेकिन असल जिंदगी में विजय ऐसे नहीं थे. एक एक्टर होने के अलावा विजय एक एनवायरमेंटलिस्ट और गोदरेज समूह के बिजनेस में पूर्व कार्यकारी निदेशक भी थे. वो इंडियन थिएटर का जाना-माना नाम थे और 25 सालों से ज्यादा समय तक उन्होंने अभिनय किया. साल 2004 में आई फिल्म 'डांस लाइक ए मैन' के लिए भी उन्हें खूब तारीफें मिली थीं.

Published at : 04 Mar 2026 04:55 PM (IST)
