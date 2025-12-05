रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ अब सिनेमाघरों में रिलीज़ हो चुकी है. फिल्म को दर्शकों से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म की स्टर कास्ट की धमाकेदार परफॉर्मेंस और इसकी कहानी के साथ एक्शन सीक्वेंस की खूब तारीफ हो रही है. इसी के साथ फिल्म के एंड में दर्शको को स्पेशल सरप्राइज भी मिला है. दरअसल आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म के साथ ही ‘धुरंधर पार्ट 2’ की रिलीज़ डेट भी अनाउंस कर दी गई है. जानते हैं ‘धुरंधर 2’ कब रिलीज होगी और इसका किसके साथ क्लैश होगा?

‘धुरंधर 2’ कब रिलीज़ होगी?

बता दें कि ‘धुरंधर’ का पहला भाग 3 घंटे 34 मिनट लंबा है, यानी इसका रन टाइम 214 मिनट है. लंबा लेकिन दिलचस्प पहला भाग दूसरे भाग के वादे के साथ खत्म होता और बात यहीं खत्म नहीं होती, पहले भाग के एंड में दूसरे पार्ट की झलकियां भी दिखाई गई हैं. जिसके साथ ये हिंट भी मिल गया है कि ‘धुरंधर’ के दूसरे पार्ट की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी. इसी के साथ इसकी रिलीज डेट भी कंफर्म हो गई है. ‘धुरंधर 2’ 19 मार्च, 2026 को ईद के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी. इसी के साथ फैंस अब सीक्वल को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड हो गए हैं.

‘धुरंधर 2’ का दो बड़ी फिल्मों से होगा क्लैश

है. गौरतलब है कि रणवीर सिंह की लेटेस्ट रिलीज ‘धुरंधर’ को दिसंबर में बॉक्स ऑफिस पर कोई बड़ी टक्कर नहीं मिली है लेकिन ‘धुरंधर पार्ट 2’ मार्च में साउथ की यश स्टारर फिल्म ‘टॉक्सिक’ और बॉलीवुड फिल्म ‘धमाल 4’ से क्लैश करेगी. तीनों ही बड़ी फिल्मे हैं. ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस महाक्लैश में कौन बाजी मार पाएगी.

राकेश बेदी ने ‘धुरंधर पार्ट 2’ के बारे में क्या कहा?

राकेश बेदी ‘धुरंधर’ की दोनों फिल्मों में अहम भूमिका निभा रहे हैं. रिलीज़ से एक दिन पहले, इस दिग्गज अभिनेता ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए कंफर्म किया कि ‘धुरंधर’ दो भागों में रिलीज़ होगी.

उन्होंने आईटीवी ब्लिंक को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "मैं इस फिल्म का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं, पिछले साल जनवरी में, जब फिल्म शुरू हो रही थी, आदित्य ने मुझे ‘धुरंधर’ में यह भूमिका ऑफर की थी. इस फिल्म में, मैं एक बहुत ही अलग भूमिका निभा रहा हूं, और यह दूसरे भाग में पता चलेगा. ‘धुरंधर पार्ट 1’ में मैं थोड़ा कम दिखाई दूंगा, लेकिन दूसरे भाग में ज़्यादा दिखाई दूंगा. दूसरा भाग जल्द ही रिलीज़ होगा, यह तैयार है और एक-दो महीने में रिलीज़ हो जाएगा. मेरा किरदार बहुत प्यारा और ख़तरनाक है. यह पाकिस्तान के एक वास्तविक राजनेता से प्रेरित है; मेरा लुक भी उनसे मिलता-जुलता है."

बता दें कि ‘धुरंधर’ सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के बाद नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.