दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को निधन हो गया. धर्मेंद्र का परिवार उनके चले जाने से गम में डूबा हुआ है. धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी ने एक्टर के लिए 11 दिसंबर को दिल्ली में प्रेयर मीट रखी थी. अब उन्होंने शनिवार को मथुरा में धर्मेंद्र के लिए प्रेयर मीट रखी है.

हेमा मालिनी हुईं इमोशनल

मथुरा में हुई इस प्रेयर मीट में कई पॉलिटिशियन, आध्यात्मिक नेता और अपने फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा नजर आए थे. इस दौरान हेमा मालिनी की बेटियां अहाना देओल और ईशा देओल साथ नहीं थीं. हेमा मालिनी को काफी इमोशनल भी देखा गया.

पीटीआई से बात करते हुए हेमा मालिनी ने कहा, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे मेरे प्यारे धरम जी के लिए प्रेयर मीट रखनी पड़ेगी. ये एक असहनीय सदमा है. हमारा 57 साल का रिश्ता था. हमने 45 फिल्मों में काम किया और इनमें से 25 फिल्में सुपरहिट रही हैं. मैं आज भी सरप्राइज और खुश होती हूं कि मेरे ऑनस्क्रीन लव रियल लाइफ पार्टनर बने.'

धर्मेंद्र की इस प्रेयर मीट में दो डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई गई थी. एक डॉक्यूमेंट्री को अनिल शर्मा ने बनाया और दूसरे में धर्मेंद्र की उर्दू शायरी थीं. प्रेयर मीट में भजन भी हुए.

हेमा मालिनी ने किया ये पोस्ट

हाल ही में हेमा मालिनी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें धर्मेंद्र और उनकी जुड़ी यादें थीं. इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'धर्मेंद्र जी के लिए स्पेशल ट्रिब्यूट. ये वीडियो उनकी एवरग्रीन अपील, उनकी प्रतिभा और उनकी सभी फिल्मों में असरदार प्रेजेंस को दिखाता है. इस विज़ुअल ट्रिब्यूट उन दो प्रेयर मीट के लिए बनाया गया था जो मैंने दिल्ली और मथुरा में आयोजित की थीं.'

मालूम हो कि धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. उनकी पहली पत्नी का नाम प्रकाश कौर है. वहीं दूसरी पत्नी हेमा मालिनी हैं. हेमा से धर्मेंद्र ने प्रकाश से तलाक लिए बिना शादी की थी.