एक्टर अली खान इन दिनों हानिया आमिर के शो 'मेरी जिंदगी है तू' में नजर आ रहे हैं. इस शो में वो हानिया आमिर के पिता के रोल में हैं. अली खान को इंडियन शोज और फिल्मों में भी देखा जाता है. उन्हें काजोल की सीरीज द ट्रायल में भी देखा गया था. अली हिना और दुश्मन नाम के शोज किए हैं. अली सालों से इंडिया में काम कर रहे हैं. ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल है कि वो पाकिस्तानी एक्टर होते हुए इंडिया में काम कैसे करते हैं.

उनसे हाल ही में एक पाकिस्तानी होस्ट ने पूछा कि आपने इतने सारे इंडियन शोज किए हैं. हम आपको इंडियन ही समझते थे. लेकिन फिर आपने पाकिस्तान में भी काम किया. तो इस पर उन्होंने कहा, 'मैं एक्टर हूं. पूरी दुनिया में जहां काम मिलता है वहां मैं पहुंच जाता हूं.'

इंडिया में काम कैसे करते हैं अली खान?

इसके बाद उनसे पूछा गया कि इंडिया में काम करने के बाद भी आप कभी ट्रोल नहीं होते हो न इंडिया में न पाकिस्तान में. तो इस पर उन्होंने कहा, 'लोग प्यार करते हैं, गालियां क्यों देंगे. अच्छा काम करता हूं. लोगों को मजा आता है.'

इस पर उनसे पूछा गया कि हानिया आमिर, फवाद खान, माहिरा खान जैसे स्टार्स काफी ट्रोल होते हैं. तो इस पर उन्होंने कहा, 'उनकी नागरिकता पाकिस्तानी है. मैं लीगली ब्रिटिश हूं. तो शायद इस वजह से मैं निकल जाता हूं. इंडिया मैं 35 साल तक रहा. मेरी स्कूलिंग, कॉलेज काम, दोस्त, यार, सारे गुरु वहीं के हैं. पाकिस्तान में जगजीत सिंह और फरीदा खानम के साथ शो करने. शो करते-करते मुझे इश्क हो गया और मैंने ये डिसाइड किया कि जिनसे इश्क हुआ वो ही मेरे बच्चों की मां बनेंगी. चार महीने के बाद मैंने चांदनी से शादी कर ली और मेरे 2 बच्चे भी हैं. चांदनी पाकिस्तानी थीं. अब तो वो भी ब्रिटिश बन गई हैं. वो इंग्लैंड मूव कर गई हैं.'