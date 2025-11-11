बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र के निधन की खबरें आ रही थीं. जिसे सुनने के बाद उनके फैंस परेशान हो गए थे. मगर अब उनकी बेटी ईशा देओल ने पोस्ट शेयर करके साफ कर दिया है कि उनके पिता की तबीयत ठीक है और वो रिकवर कर रहे हैं. ईशा के इस पोस्ट के बाद धर्मेंद्र के फैंस ने चैन की सांस ली है.

ईशा ने दिया हेल्थ अपडेट

धर्मेंद्र के निधन की जैसे ही खबरें सामने आई तो ईशा ने तुरंत पोस्ट करके इस गलत जानकारी को साफ कर दिया है. उन्होंने लिखा- 'मेरे पापा की तबीयत स्थिर है और वे रिकवरी कर रहे हैं. हम सभी से निवेदन करते हैं कि हमारे परिवार की प्राइवेसी का सम्मान करें. पापा की जल्दी ठीक होने की दुआओं के लिए आप सभी का धन्यवाद.' ईशा देओल का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

फैंस ने ली राहत की सांस

ईशा देओल के इस पोस्ट के बाद फैंस ने चैन की सांस ली है. लोग दुखी हो गए थे. ये अफवाह सामने आने के बाद फैंस और सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर लोगों ने श्रद्धांजलि देने लगे थे. ईशा देओल के बाद हेमा मालिनी ने भी पोस्ट शेयर करके फटकार लगाई है.

पूरा परिवार अस्पताल में है

बता दें धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने के बाद पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया था. सनी देओल पापा से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी बेटियों को भी यूएस से बुलाया जा रहा है. हालांकि अभी तक उनके धर्मेंद्र से मिलने की कोई खबर सामने नहीं आई है.

धर्मेंद्र 89 साल की उम्र में भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते थे. वो आए दिन फैंस के लिए कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. उनके फैंस को पोस्ट का इंतजार रहता है.

