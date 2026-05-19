सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में मिला 5 फुट लंबा धामन सांप, क्यों कहते हैं 'घोड़ा पछाड़'?

सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में आज हड़कंप मच गया, जब वहां एक 5 फुट लंबे धामन सांप को देखा गया. सांप को रेंगते हुए देखकर बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग घबरा गए और तुरंत सुरक्षा कर्मचारियों को जानकारी दी. बिना देरी करते हुए ड्यूटी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल ने स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट विक्की दुबे को सूचना दे दी. इस बीच वहां अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.

मौके पर पहुंचे रेस्क्यू एक्सपर्ट

जानकारी मिलने के बाद स्नेक रेस्क्यू एक्सपर्ट विक्की दुबे भी समय पर पहुंचे. उन्होंने सावधानी के साथ सांप को पकड़कर रेस्क्यू कर लिया. गौरतलब है कि इस बीच किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. इसके बाद इसकी जानकारी बांद्रा वेस्ट पुलिस स्टेशन और वन विभाग के कंट्रोल रूम को भी दे दी गई थी. साथ ही पुलिस स्टेशन में इस घटना की आधिकारिक डायरी एंट्री भी हो गई है.

जहरीला नहीं होता है ये सांप

बताया जा रहा है कि ये सांप धामन प्रजाति का है, जिसे इंडियन रैट स्नेक भी कहा जाता है. इस सांप का भारत में मिलना आम बात है क्योंकि ये जहरीला नहीं होता और इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाता. हालांकि, इसकी लंबाई और रफ्तार से लोग डर जाते है. एक्सपर्ट्स के अनुसार, ये सांप इंसानों से दूर रहना पसंद करते है, लेकिन जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तभी हमला करते है.

ये भी पढ़ें: 21 मई को रिलीज होगा बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' का धमाकेदार ट्रेलर, इस दिन थिएटर में मचाएंगे बवाल

किसानों के लिए दोस्त है धामन सांप

बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जल विभाग के अनुसार, धामन सांप खेती और पर्यावरण दोनों के लिए भी फायदेमंद है. ये सांप चूहों, मेंढकों, छिपकलियों और कई छोटे जीवों को खाता है. इसके अलावा खास बात है कि खेतों में चूहों की संख्या को करता है, इसी वजह से किसान इसे अपना दोस्त भी मानते हैं. धामन सांप की सबसे खास बात इसकी तेज रफ्तार है. ये इतनी तेजी से रेंगता है कि कई जगहों पर लोग इसे 'घोड़ा पछाड़' कहते हैं. इसकी लंबाई 5 से 8 फीट तक होती है और इसका वजन करीब 2 किलो तक होता है. साथ ही सांप 15 साल तक जिंदा रह सकते है.

ये भी पढ़ें: कौन थीं पंजाबी सिंगर इंदर कौर? गन प्वॉइंट पर हुई किडनैपिंग, फिर नहर में मिला शव