21 मई को रिलीज होगा बॉबी देओल स्टारर 'बंदर' का धमाकेदार ट्रेलर, इस दिन थिएटर में मचाएंगे बवाल

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की अपकमिंग फिल्म 'बंदर' को लेकर सोशल मीडिया पर काफी बज बना हुआ है. इस फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है. बंदर इस साल की सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक बन चुकी है और फिल्म से सामने आने वाला हर नया अपडेट दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा रहा है.

21 मई को रिलीज होगा बंदर का धमाकेदार ट्रेलर

फिल्म के धमाकेदार टीजर और पहले गाने में रफ, इंटेंस और पूरी तरह अस्त-व्यस्त दुनिया की झलक दिखाई थी, जिसने दर्शकों की उत्सुकता और बढ़ा दी. जैसे-जैसे रिलीज डेट करीब आ रही है, फिल्म को लेकर लोगों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है. अब मेकर्स 21 मई को बंदर का ग्रैंड और एक्सप्लोसिव ट्रेलर रिलीज करने की तैयारी में हैं.

वहीं, फिल्म के टीजर ने बॉबी देओल के वाइल्ड रेट्रो-रॉकस्टार लुक, डार्क विजुअल्स, इमोशनल कैओस और फिल्म की अनप्रेडिक्टेबल दुनिया को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी थी. अब ट्रेलर से दर्शकों को फिल्म की इस इंटेंस दुनिया की और बड़ी झलक मिलने की उम्मीद है.

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बॉबी देओल के अलावा फिल्म में सान्या मल्होत्रा, राज बी शेट्टी, सपना पब्बी, सबा आजाद, ऋद्धि सेन, जितेंद्र जोशी, इंद्रजीत और नागेश भोसले भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.

कब रिलीज होगी फिल्म?

बता दें, बॉबी देओल और अनुराग कश्यप की पहली साथ में फिल्म होने की वजह से इसे लेकर पहले से ही जबरदस्त चर्चा है. बंदर को सुदीप शर्मा और अभिषेक बनर्जी ने लिखा है. फिल्म का निर्देशन अनुराग कश्यप ने किया है, जबकि इसे निखिल द्विवेदी की सैफ्रन मैजिकवर्क्स ने जी स्टूडियोज के साथ मिलकर प्रोड्यूस किया है. बंदर 5 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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