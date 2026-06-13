'धमाल 4' के किस स्टार के पास हैं सबसे ज्यादा दौलत, जानें अजय-रितेश से अरशद तक की नेटवर्थ

Dhamaal 4 Cast Net Worth: अजय देवगन की मच अवेटेड फिल्म 'धमाल 4' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इसमें उनके साथ अरशद आरसी, जावेद जाफरी, रवि किशन और रितेश देशमुख सहित कई मशहूर सितारें भी नजर आने वाले हैं. फिल्म 10 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. इससे पहले आइए ये जान लीजिए कि आखिर 'धमाल 4' के किस स्टार के पास सबसे ज्यादा पैसा दौलत हैं? रईसी की रेस में आखिर कौन सबसे आगे हैं?

अजय देवगन

अजय देवगन ने अपने 35 साल के करियर में खूब पैसा और नाम कमाया है. उन्होंने साल 1991 की सुपरहिट फिल्म 'फूल और कांटे' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. CNBC TV18 की रिपोर्ट के मुताबिक बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्में दे चुके अजय देवगन की टोटल नेटवर्थ 427 करोड़ रुपये है. रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाल 4 के लिए अजय ने 40 करोड़ रुपये तक फीस ली है.

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अरशद वारसी

बॉलीवुड के मशहूर एक्टर अरशद वारसी ने 90 के दशक के बीच में अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था. कई फिल्मों का हिस्सा रह चुके अरशद अब धमाल 4 में धमाल मचाएंगे. सेलिब्रिटी नेटवर्थ की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 325 करोड़ रुपये है.

रितेश देशमुख

मराठी फिल्म 'राजा शिवाजी' में धूम मचाने के बाद अब रितेश देशमुख इस कॉमडी फिल्म से दर्शकों को हंसाने-गुदगुदाने आ रहे हैं. न्यूज 24 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दो दशक से काम कर रहे रितेश देशमुख की नेटवर्थ 140 करोड़ रुपये है.

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रवि किशन

मशहूर अभिनेता और भाजपा सांसद रवि किशन भी धमाल 4 का हिस्सा हैं. वो फिल्म में विलेन बनकर अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वारसी और जावेद जाफरी के रास्ते को रोकने का काम करेंगे. बॉलीवुड से लेकर साउथ सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा में भी काम कर चुके रवि किशन की नेटवर्थ 2024 के चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के मुताबिक करीब 43 करोड़ रुपये है.

जावेद जाफरी

जाने-माने एक्टर जावेद जाफरी धमाल फ्रेंचाइजी के साथ शुरू से ही जुड़े हुए हैं. वो इसमें सीधे-सादे और थोड़े पागलपन टाइप के युवक मानव श्रीवास्तव के किरदार में नजर आते हैं. 80 के दशक से बॉलीवुड में काम कर रहे जावेद भी काफी रईस हैं. अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल संपत्ति करीब 150 करोड़ रुपये है.