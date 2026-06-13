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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडRaja Shivaji Final BO: 'राजा शिवाजी' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा? कितना कमाया मुनाफा, जानें- सब यहां

Raja Shivaji Final BO: 'राजा शिवाजी' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा? कितना कमाया मुनाफा, जानें- सब यहां

Raja Shivaji final box office collection: रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब गदर मचाया. अब इसका थिएट्रिकल रन खत्म हो चुका है. यहां इसका फाइनल कलेक्श और प्रॉफिट जान सकते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 10:04 AM (IST)
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रितेश देशमुख, संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन सहित कई कलाकारों की दमदार अदाकारी से सजी फिल्म 'राजा शिवाजी' एक मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस ऐतिहासिक ड्रामा का रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया था और इसने उम्मीदों से बढ़कर बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म किया है. 75 करोड़ के बजट के साथ बनी यह अब तक की सबसे महंगी मराठी फ़िल्म थी. भारी लागत के बावजूद, यह भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर पूरी तरह सफल रही और इसने अच्छा मुनाफ़ा कमाया है. चलिए यहां इसका फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और प्रॉफिट जानते हैं.

'राजा शिवाजी' का फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना रहा?
'राजा शिवाजी' को सिनेमाघरों में दस्तक देने के बाद क्रिटिक्स से मिले-जुले से लेकर अच्छे रिव्यूज़ मिले थे. वहीं फिल्म की कहानी, कलाकारों के अभिनय और संगीत की खूब तारीफ़ हुई और दर्शकों के बीच भी फ़िल्म को लेकर अच्छी चर्चा रही, जिससे मज़बूत शुरुआत के बाद कुछ हफ़्तों तक इसकी रफ़्तार बनी रही. इस फिल्म ने खासतौर पर मराठी भाषा में अच्छा परफॉर्म किया. हालांकि हिंदी में भी इसकी कमाई ठीक रही. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो भारत में, 'राजा शिवाजी' ने 12.4 करोड़ की ओपनिंग की, जो किसी मराठी फ़िल्म के लिए अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग है.

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अपनी पूरे थिएट्रिकल रन के दौरान, इस शानदार फ़िल्म ने ओपनिंग-डे की कमाई का 8.5 गुना ज़्यादा कलेक्शन किया और छह हफ़्ते तक सिनेमाघरों में चलने के बाद भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर 105.68 करोड़ नेट की कमाई कर डाली.. वहीं भारत में इसका ग्रॉस कलेक्शन 124.7 करोड़ रुपये रहा. ओवरसीज से भी इसने 5 करोड़ जोड़े. इसी के साथ भारत और विदेशों की ग्रॉस कमाई को मिलाकर इसका कुल वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफ़िस कलेक्शन 129.7 करोड़ ग्रॉस रहा.

'राजा शिवाजी' ने कितना कमाया मुनाफा?
गौरतलब है कि रितेश देशमुख निर्देशित और स्टारर 'राजा शिवाजी' का बजट 75 करोड़ रुपये था. वही कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिकत इस लागत के मुकाबले, इसने 105.68 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की, जिससे 30.68 करोड़ रुपये का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट (ROI) मिला जो कि 40.9% रिटर्न के बराबर है.  इसी के साथ इसे भारतीय बॉक्स ऑफ़िस पर 'प्लस' का दर्जा मिला है.

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Published at : 13 Jun 2026 09:06 AM (IST)
Tags :
Riteish Deshmukh Raja Shivaji
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