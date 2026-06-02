'देऊळ बंद 2' दे रही 'सैराट' को कड़ी टक्कर, 50 करोड़ी क्लब में एंट्री लेने से बस इतना दूर

'देऊळ बंद 2' को रिलीज हुए 12 दिन हो गए हैं. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज मिले और बॉक्स ऑफिस पर शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म जल्द ही 50 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है. आइए जानते हैं फिल्म के कलेक्शन के बारे में.

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 12वें दिन 2.60 करोड़ की कमाई की है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 46.65 करोड़ हो गया है. फिल्म जल्द ही 50 करोड़ क्लब में एंट्री लेगी. बता दें कि फिल्म ने ग्रॉस 54.88 करोड़ कमा लिए हैं.

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फिल्म का डे वाइज कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन 2.4 करोड़, दूसरे दिन 2.55 करोड़, तीसरे दिन 4.85 करोड़, चौथे दिन 5.9 करोड़, पांचवें दिन 3.4 करोड़, छठे दिन 3.35 करोड़,सातवें दिन 3.35 करोडड, आठवें दिन 4.35 करोड़ की कमाई की. फिल्म ने पहले हफ्ते में 30.20 करोड़ कमाए. नौवें दिन फिल्म ने 3.10 करोड़, दसवें दिन 5 करोड़, 11वें दिन 5.75 करोड़ कमाए.

'सैराट' संग 'देऊळ बंद 2' की कांटे की टक्कर

करंट ट्रेंड को देखते हुए ये माना जा सकता है कि फिल्म 14वें दिन या 15वें दिन 50 करोड़ की कमाई कर लेगी. इसी के साथ फिल्म सिर्फ मराठी भाषा में रिलीज होने वाली फास्टेस्ट फिल्मों में से एक बन जाएगी. फिल्म 'बाईपण भारी देवा' ने 17 दिन में 50 करोड़ कमाए थे और वेड ने 21 दिन में 50 करोड़ कमाए थे. अब 'देऊळ बंद 2' की कड़ी टक्कर सैराट के साथ है. सैराट ने 14 दिन में 50 करोड़ क्लब में एंट्री ली थी.

फिल्म सिर्फ 12 दिनों में टॉप 5 मराठी फिल्मों की लिस्ट में आ गई है. फिल्म पांचवें नंबर पर है. नीचे देखें सिर्फ मराठी भाषा में कमाई करने वाली टॉप 5 फिल्मों का कलेक्शन.

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टॉप 5 ऑल टाइम मराठी फिल्म नेट कलेक्शन

'सैराट'- 80.97 करोड़

'बाईपण भारी देवा'- 76 करोड़

'राजा शिवाजी'- 70 करोड़

'वेड'- 61 करोड़

'देऊळ बंद 2'- 46.65 (12 दिन)

फिल्म का पहला पार्ट 2015 में आया था. इस फिल्म में प्रवीण तरडे, गश्मीर महाजनी, मोहन जोशी जैसे स्टार्स थे. फिल्म को प्रवीण तरडे और प्रणीत कुलकर्णी ने बनाया था. वहीं दूसरे पार्ट को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया है.