बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं दीपशिखा नागपाल. सलमान खान संग उनकी दोस्ती पार्टनर के सेट से शुरू हुई थी. तभी से दोनों के बीच काफी गहरा नाता है. एक्ट्रेस ने कई बार सलमान खान संग उनके गहरी दोस्ती की कहानियां सभी को सुनाई है. आज एक बार फिर अदाकारा भाईजान की तारीफ करती नजर आईं.

भाईजान की तारीफ में दीपशिखा ने क्या कहा?

हिंदी रश संग अपने खास पॉडकास्ट में एक्ट्रेस ने सलमान खान संग अपने रिश्ते को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि दोनों की दोस्ती 'पार्टनर' के सेट से शुरू हुई थी. इसके अलावा हसीना ने सलमान खान और गोविंदा की बॉन्डिंग पर भी बात की. दीपशिखा ने बताया कि 'सलमान खान ने गोविंदा को कभी छोटा या इनसिक्योर नहीं फील करवाया, ये उनका बड़प्पन था. जब भी गोविंदा उन्हें कोई सलाह देते थे कि इस सीन को कैसे किया जाए तब सलमान खान बहुत शांति से सुनते थे'

2007 में डेविड धवन की इस फिल्म में सलमान खान, गोविंदा, कटरीना कैफ, लारा दत्ता और दीपशिखा नागपाल को लीड रोल्स में देखा गया. फिल्म की शूटिंग का किस्सा शेयर करते हुए दीपशिखा ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने सेट पर हमेशा कहा कि उन्हें जेट स्कीइंग करना बहुत पसंद है. इसके बाद भाईजान ने तुरंत अगले दिन जेट स्की ऑर्डर कर दिया. भाईजान ने हमेशा ही दीपशिखा नागपाल का साथ दिया जिसके लिए एक्ट्रेस आज भी उनकी तारीफ करते नहीं थकतीं.



सलमान खान को 'पिट्ठू' कहती हैं दीपशिखा

अपनी खास बातचीत में दीपशिखा नागपाल ने ये भी रिवील किया कि पार्टनर की शूटिंग के दौरान वो सलमान खान को पिट्ठू कहकर बुलाती थीं. उनका कहना है, 'पिट्ठू इसलिए क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा इमोशनली सपोर्ट किया है. जब आप वैष्णो देवी की यात्रा पर जाते हैं तब पिट्ठू आपका साथ देता है. ठीक इसी तरह जब मेरा डाइवोर्स हुआ तब सलमान खान ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया.' सलमान का आभार व्यक्त करने के दौरान एक्ट्रेस ने ये भी बताया कि सलमान खान हमेशा उन्हें मिसेज इंडिया विनर कहकर पुकारते थे.



दीपशिखा नागपाल और सलमान खान का वर्कफ्रंट

दीपशिखा नागपाल के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें कलर्स के टीवी सीरियल 'मेघा बरसेंगे' में देखा गया था. इस साल एक्ट्रेस को एक्शन क्राइम ड्रामा 'बॉम्बे' में रेखा का रोल प्ले करते देखा गया. फिल्म की कहानी डॉन उल्लास म्हात्रे और मुंबई में उसकी क्रिमिनल केसेज के इर्द–गिर्द घूमती है.

वहींभाईजान यानी सलमान खान इन दिनों अपने कॉन्ट्रोवर्शियल रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के होस्ट के रूप में नजर आ रहे हैं. इसके साथ ही वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग के काम में भी बिजी हैं. 2020 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच हुई युद्ध की सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म में सलमान खान आर्मी ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे.