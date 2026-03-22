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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' की सक्सेस पर दीपिका पादुकोण क्यों हो रहीं ट्रोल? सोशल मीडिया पर बन रहे हैं खूब सारे मीम्स

'धुरंधर 2' की सक्सेस पर दीपिका पादुकोण क्यों हो रहीं ट्रोल? सोशल मीडिया पर बन रहे हैं खूब सारे मीम्स

Deepika Padukone Troll: जहां एक तरफ रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर 2' के लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है. वहीं दूसरी तरफ इसी फिल्म के चलते उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण ट्रोल हो रही है. बताते हैं क्यों.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 22 Mar 2026 09:32 PM (IST)
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'धुरंधर 2' फिल्म रिलीज हुए अभी महज चार दिन हुए हैं. इस फिल्म की तारीफ नॉर्थ से लेकर साउथ तक में जबरदस्त तरीके से हो रही है. बॉलीवुड के अलावा साउथ सिनेमा, टेलीविजन इंडस्ट्री से लोग हर कोई फिल्म के लिए पोस्ट कर रहे हैं. इसी बीच लोगों की नजर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण पर गई है. जो फिल्म की रिलीज के बाद से ही बिलकुल शांत हैं. जहां एक तरफ रणवीर की हर ओर से तारीफें हो रही हैं, वहीं पति की सफलता पर पत्नी ने चुप्पी साधे रखी है. ऐसे में एक्ट्रेस जमकर ट्रोल हो रही हैं और उनके ऊपर खब सारे मीम्स भी बन रहे हैं.

क्यों हो रही हैं दीपिका ट्रोल?
बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर कम ही एक्टिव रहती हैं. हालांकि वो कई महत्वपूर्ण मौकों पर पोस्ट भी शेयर करती रहती हैं. लेकिन 'धुरंधर 2' और पति की सक्सेस के बाद दीपिका ने कोई पोस्ट शेयर नहीं किया. यहां तक कि वो फिल्म की सक्सेस पार्टी में भी एक्टर के साथ नजर नहीं आईं. उन्होंने कोई स्टोरी तक नहीं डाली और ना ही कहीं कोई कमेंट किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स को ये बात काफी खटक रही है. इसे लेकर दीपिका काफी ट्रोल हो रही है.

क्या कहना है ट्रोल्स का?
अपने पति के प्रति दीपिका का ऐसा रवैया सोशल मीडिया पर लोगों को काफी परेशान कर रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि दीपिका को रणवीर की सक्सेस से जनन हो रही है. तो वहीं कई का ये भी कहना है कि दीपिका सेल्फ ऑबसेस्ड हैं और उन्हें पति की सक्सेस से कोई लेना देना ही नहीं है. हालांकि कई लोग इसे दीपिका की पीआर इमेज से भी जोड़कर देख रहे हैं. लोगों का कहना है कि दीपिका लेफ्टिस्ट समर्थक हैं ऐसे में उन्होंने अगर इसे लेकर कोई भी पोस्ट किया तो उनका फैनबेस कम हो जाएगा. इसके अलावा लोग इसे फिल्म फैटरनिटी से भी जोड़कर देख रहे हैं. उनका कहना है कि दीपिका के पोस्ट से उनके करियर और इंडस्ट्री में दोस्ती पर भी फर्क पड़ेगा.


धुरंधर 2' की सक्सेस पर दीपिका पादुकोण क्यों हो रहीं ट्रोल? सोशल मीडिया पर बन रहे हैं खूब सारे मीम्स


धुरंधर 2' की सक्सेस पर दीपिका पादुकोण क्यों हो रहीं ट्रोल? सोशल मीडिया पर बन रहे हैं खूब सारे मीम्स


धुरंधर 2' की सक्सेस पर दीपिका पादुकोण क्यों हो रहीं ट्रोल? सोशल मीडिया पर बन रहे हैं खूब सारे मीम्स

यामी गौतम से हो रही तुलना
इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर तो इसे लेकर मीम्स की बाढ़ सी आ गई है. कई लोग दीपिका पादुकोण की तुलना यामी गौतम से तक कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि यामी गौतम अपने पति के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी हैं. उनकी सक्सेस में भाग ले रही हैं और खुशी भी जता रही हैं. लेकिन दीपिका की तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं दिखाई दे रहे हैं.

रणवीर करते हैं पत्नी को सपोर्ट
बात करें रणवीर सिंह की तो उन्होंने हमेशा से ही दीपिक पादुकोण का सपोर्ट किया है. चाहे उनके काम को लेकर हो या पर्सनल लइफ में. वो जिस तरह एक्ट्रेस की हर पोस्ट पर कमेंट करते हैं या लाइव में आकर कमेंट करते हैं ये उनके फैंस को काफी पसंद है. लेकिन दीपिका का ये रवैया इनकी जोड़ी को पसंद करने वालों को जरा सा भी रास नहीं आ रहा है.

वैसे ये बता दें कि जब 5 दिसंबर 2025 को 'धुरंधर' रिलीज हुई थी, तब दीपिका ने पति का सपोर्ट करते हुए इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी. हालांकि हो सकता है कि इस बार ऐसा कुछ ना करने के पीछे कोई वजह हो. या ये भी हो सकता है कि कोई वजह ना हो और वो केवल प्राइवेसी मेंटेन करना चाह रही हों. लेकिन सेलेब्स कुछ करें या ना करें सोशल मीडिया पर तो लोग तरह- तरह की टिप्पणी करते ही हैं. इस कॉन्ट्रोवर्सी पर अब केवल दीपिका या रणवीर के रिएक्शन का इंताजर फैंस को है.

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Published at : 22 Mar 2026 09:32 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Deepika Padukone' Ranveer SIngh Dhurandhar 2
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