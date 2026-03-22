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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' को लेकर सिख समुदाय ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह और आदित्य धर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज

'धुरंधर 2' को लेकर सिख समुदाय ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह और आदित्य धर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज

Sikh Community on Dhurandhar 2: 'धुरंधर 2' फिल्म रिलीज के चार दिन बाद एक बार फिर से विवादों में आ गई है. सिख समुदाय ने फिल्म को लेकर मुंबई में शिकायत दर्ज की है.

By : नम्रता अरविंद दुबे | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 22 Mar 2026 06:42 PM (IST)
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'धुरंधर 2' फिल्म हाल ही में 19 मार्च को रिलीज हुई है. फिल्म को दर्शकों से जमकर सराहना मिल रही है. इसी बीच ये फिल्म एक विवाद में भी फंस गई है. इस फिल्म के एक सीन पर सिख समुदाय ने आपत्ति दर्ज की है. जिसके चलते सिख समुदाय ने मुंबई के मुलुंड में फिल्म मेकर और एक्टर रणवीर सिंह के खिलाफ शियत दर्ज करवाई है.

सिख समुदाय ने की शिकायत दर्ज
मुंबई के मुलुंड पुलिस स्टेशन में फिल्म मेकर और अभिनेता रणवीर सिंह के खिलाफ सिख भावनाओं को आहत करने को लेकर शिकायत दर्ज की गई है. शिवसेना नेता और सिख इन महाराष्ट्र संगठन के अध्यक्ष गुरज्योत कीर ने फिल्म के एक सीन को लेकर आपत्ति जताई. उनका कहना है कि फिल्म में सिखों और गुरु गोबिंद सिंह का अपमान किया गया है. इस शिकायत में सिख नेता ने फिल्म के प्रोडक्शन हाउस से अपमान के लिए जल्द माफी मांगने की मांग की है.

धुरंधर 2' को लेकर सिख समुदाय ने जताई नाराजगी, रणवीर सिंह और आदित्य धर के खिलाफ मुंबई में शिकायत दर्ज

आंदोलन की दी चेतावनी
वहीं सिख समुदाय ने ये भी कहा है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा. सिख समुदाय ने फिल्म को लेकर रिलीज से पहले भी शिकायत दर्ज की थी. वहीं अब फिल्म की रिलीज के बाद फिल्म में रणवीर सिंह के पगड़ी पहने हुए लुक को लेकर शिकायत दर्ज की है. साथ ही इसके साथ उनके हाथ में जो सिगरेट दिखी उससे सिख समुदाय की भावनाएं आहत हो रही हैं.

बता दें कि आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रणवीर सिंह ने जसकिरत सिंह रंगी का किरदार निभाया है. जो पंजाब के एक गांव का रहने वाला है. फिल्म में रणवीर का किरदार जसकिरत एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं. फिल्म में आखिरी सीन में उन्हें बढ़ी हुई दाढ़ी, हाथ में कड़ा और पग पहने दिखाया जाता है. इसी लुक को लेकर उनका विरोध किया जा रहा है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 22 Mar 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
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