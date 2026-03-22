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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाWest Bengal Elections 2026: ममता बनर्जी ने PM मोदी को बताया घुसपैठिया तो भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'वह खुद सांप्रदायिक'

West Bengal Elections 2026: ममता बनर्जी ने PM मोदी को बताया घुसपैठिया तो भड़के शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'वह खुद सांप्रदायिक'

West Bengal Assembly Election 2026: बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी नेता ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने उनपर सांप्रदायिक होने का आरोप भी लगाया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Mar 2026 08:44 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल अब पूरी तरह से अपने शबाब पर है. यहां नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया. अधिकारी का ये रिएक्शन ममता के ईद समारोह में शामिल होने को लेकर आया. ममता बनर्जी ईद के दिन एक समारोह में शामिल हुईं थी. जहां उन्होंने बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. साथ ही बंगाल की जनता के साथ खड़े होने की प्रतिबद्धता को जताया. 

जोर-शोर से चुनावी प्रचार में जुटी बीजेपी

शुभेंदु अधिकारी दो चरण में होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी की कमान संभाले हुए जोर शोर से प्रचार में जुटे हुए हैं. इसी सिलसिले में नंदीग्राम दौरे पर थे. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी स्वंय सांप्रदायिक हैं. नमाज इस्लाम धर्म मानने वालों के लिए है. क्या ममता बनर्जी इस्लाम धर्म का पालन करती हैं? वह मुस्लिम नहीं हैं. महिलाओं के लिए नमाज अलग से आयोजित की जाती है. इस दौरान उन्होंने बनर्जी पर धार्मिक मंच का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. 

मुस्लिम समुदाय से इस बार हमें समर्थन मिल रहा: शुभेंदु अधिकारी

उन्होंने कहा कि खिलाफत कमेटी के कार्यक्रम में उन्होंने देश के पीएम को घुसपैठिया कहा है. धार्मिक कार्यक्रम में भला कौन इस तरह की बातें करता है. मैं भी ऐसे कार्यक्रमों में जाता हूं. क्या मैं ऐसे कार्यक्रमों में भाजपा को वोट देने के लिए कहता हूं? क्या मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री बुरे हैं? भाजपा को मुस्लिम समुदाय से मिल रहे समर्थन पर उन्होंने कहा कि इस बार हमें काफी समर्थन मिल रहा है. कल ईद के दिन भी मैं हल्दिया गया था. ईद उनका अपना त्योहार था. इसके बावजूद वे मेरी सभा में आए. अभी इस रैली में भी 50 से ज्यादा युवा मुस्लिम पुरुष शामिल हैं. 

बीजेपी के नेता बोले- लोग रोजगार की मांग कर रहे

बीजेपी नेता ने कहा कि लोग रोजगार की मांग कर रहे हैं. नंदीग्राम के 30 हजार युवा दूसरे राज्यों में प्रवासी मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं. इनमें 18 हजार मुस्लिम युवा हैं. 3 हजार से ज्यादा मुस्लिम युवा महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं. बीजेपी नेता ने कहा कि लोगों को अब एहसास हो गया है कि तृणमूल कांग्रेस ने 2021 के चुनाव में एनआरसी के नाम पर वोट बटोरे थे. इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा. इस बार न हिंदू, न मुस्लिम, और न कोई ममता बनर्जी के साथ है. नंदीग्राम में अपने प्रचार अभियान को लेकर अधिकारी ने कहा कि मैं यहां सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, बल्कि इसलिए हूं, क्योंकि यह जगह मेरा घर है. भाजपा ने मुझे फिर से यहां से उम्मीदवार बनाया है. मैं यहां कार्यकर्ताओं और लोगों से मिलने आया हूं. नंदीग्राम और शुभेंदु एक दूसरे के पर्याय हैं.  

यह भी पढ़ें: मौसम ठंडा होते ही बढ़ गया हाई बीपी का खतरा? योग गुरु रामदेव के बताए ये 4 आसन दिलाएंगे राहत

Published at : 22 Mar 2026 08:44 PM (IST)
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:Latest News WEST BENGAL Assembly Election 2026
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