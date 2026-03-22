हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटRCB में एक से एक खूंखार खिलाड़ी, IPL 2026 में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है बेंगलुरू

RCB में एक से एक खूंखार खिलाड़ी, IPL 2026 में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है बेंगलुरू

RCB ने पिछले सीजन के स्क्वाड से अधिकांश खिलाड़ियों को रिटेन किया था और इस बार भी टीम काफी अच्छी नजर आ रही है. यहां जानिए आईपीएल 2026 में आरसीबी की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 08:40 PM (IST)
Preferred Sources

IPL 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू की टीम सबसे ज्यादा दबाव में होगी, क्योंकि रजत पाटीदार की कप्तानी वाली यह टीम अपने खिताब का बचाव करने उतरेगी. कहते हैं कि चैंपियन बनना आसान हो सकता है, लेकिन उस बादशाहत को बरकरार रखना बहुत मुश्किल होता है. 18 साल के इंतजार के बाद RCB की टीम पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग की चैंपियन बनी थी, जिसने फाइनल में पंजाब किंग्स 6 रन से हराया था.

RCB ने पिछले सीजन के स्क्वाड से अधिकांश खिलाड़ियों को रिटेन किया था और इस बार भी टीम काफी अच्छी नजर आ रही है. मगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू को दोबारा चैंपियन बनना है तो जानिए बेंगलुरू की टीम किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है.

टॉप ऑर्डर को लीड करेंगे विराट कोहली

विराट गत चैंपियन RCB के बैटिंग लाइन-अप को लीड कर रहे होंगे, जबकि पिछली बार की तरह फिल साल्ट उनके ओपनिंग जोड़ीदार बन सकते हैं. उनके बाद देवदत्त पडिक्कल और कप्तान रजत पाटीदार भारतीय पिचों से भलीभांति वाकिफ हैं. हालांकि पिछले सीजन उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन औसत दर्जे का रहा था. वो आईपीलम 2025 में 312 रन बना पाए थे.

आरसीबी टीम में जैकब बैथेल और टिम डेविड जैसे तूफानी बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मिडिल ओवरों में तेजी से रन बनाने के साथ-साथ फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं, वहीं वेंकटेश अय्यर के आने से बेंगलुरू का ऑलराउंड डिपार्टमेंट मजबूत हुआ है. उनके अलावा रोमारियो शेफर्ड और क्रुणाल पांडया भी गेंद के साथ-साथ बल्ले से तबाही मचाते हुए नजर आ सकते हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं कि ऑलराउंड डिपार्टमेंट में बेंगलुरू अन्य टीमों से आगे है.

धारदार गेंदबाजी

जोश हेजलवुड पिछले सीजन 22 विकेट लेकर RCB के सबसे सफल गेंदबाज रहे थे. वो पहले कुछ मैच चोट के कारण मिस कर सकते हैं, लेकिन बेंगलुरू टीम और उसके फैंस को उम्मीद होगी कि हेजलवुड जल्द से जल्द वापस लौट आएं. वहीं भुवनेश्वर कुमार, यश दयाल और नुवान तुषारा के अलावा सुयश शर्मा भी इस टीम का अभिन्न हिस्सा हैं.

RCB की संभावित प्लेइंग इलेवन: विराट कोहली, फिल साल्ट, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), टिम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, क्रुणाल पांडया, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, यश दयाल

Published at : 22 Mar 2026 08:40 PM (IST)
Tags :
RCB VIRAT KOHLI INDIAN PREMIER LEAGUE IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
RCB में एक से एक खूंखार खिलाड़ी, IPL 2026 में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है बेंगलुरू
RCB में एक से एक खूंखार खिलाड़ी, IPL 2026 में इस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती है बेंगलुरू
क्रिकेट
ईशान किशन कप्तान, हेड-अभिषेक करेंगे ओपन, IPL 2026 में ऐसी दिख सकती है SRH की बेस्ट प्लेइंग इलेवन
ईशान किशन कप्तान, हेड-अभिषेक करेंगे ओपन, IPL 2026 में ऐसी दिख सकती है SRH की बेस्ट प्लेइंग इलेवन
क्रिकेट
IPL की वजह से बुरी तरह बौखलाया पाकिस्तान, PCB चीफ मोहसिन नकवी की खुलेआम खिलाड़ियों को धमकी
IPL की वजह से बुरी तरह बौखलाया पाकिस्तान, PCB चीफ मोहसिन नकवी की खुलेआम खिलाड़ियों को धमकी
क्रिकेट
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
Advertisement

वीडियोज

Iran-Israel War: महायुद्ध का अगला चरण अब चलेगा एटम बम ? | Breaking News | Middle East | World War 3
Saas Bahu Aur Saazish: ध्रुव ने अपने ही जीजा जी राघव के साथ किया बुरा सुलूक | Jaane Anjaane
Ashish Chanchlani Interview: FUN ROAST, Harsh Beniwal को कहा CHOR
Dhurandhar The Revenge: आदित्य उप्पल ने बताया Dhurandhar का असली गेम, और Box Office Collection
Dhurandhar The Revenge: कहानी से ज्यादा विवाद में क्यों? जहूर मिस्त्री AKA Vivek Sinha ने बताया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Oil Crisis: पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
पाकिस्तान के बाद अब इस देश में तेल का संकट, सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कीमतें 25% बढ़ाईं
बिहार
बिहार की सियासत में भूचाल, PHED मंत्री संजय सिंह पर RJD के पूर्व विधायक ने लगाए कई गंभीर आरोप
बिहार की सियासत में भूचाल, PHED मंत्री संजय सिंह पर RJD के पूर्व विधायक ने लगाए कई गंभीर आरोप
इंडिया
Assam Assembly Elections 2026: असम में कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, सात उम्मीदवारों का किया ऐलान 
Assam Assembly Elections 2026: असम में कांग्रेस ने जारी की 5वीं लिस्ट, सात उम्मीदवारों का किया ऐलान 
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
'धुरंधर 2' vs 'उस्ताद भगत सिंह': पवन कल्याण ने बॉक्स ऑफिस पर दी रणवीर सिंह को पटखनी, जानें 22 मार्च का कलेक्शन
आईपीएल 2026
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
एक और इंटरनेशनल क्रिकेटर ने PSL कॉन्ट्रैक्ट को मारी लात, राजस्थान रॉयल्स में आने को तैयार
विश्व
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो किसी भी हद तक...
'अमेरिका दुनिया की एनर्जी मार्केट पर कब्जा...', ईरान से जंग के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा- वो...
यूटिलिटी
बिजली मीटर रीडिंग गलत आ रही है? तो ऐसे करें शिकायत
बिजली मीटर रीडिंग गलत आ रही है? तो ऐसे करें शिकायत
ट्रेंडिंग
वर्क फ्रॉम थिएटर ने खींचा लोगों का ध्यान, धुरंधर की स्क्रिनिंग के बीच लैपटॉप लेकर काम करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
वर्क फ्रॉम थिएटर ने खींचा लोगों का ध्यान, धुरंधर की स्क्रिनिंग के बीच लैपटॉप लेकर काम करती दिखी महिला, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Embed widget