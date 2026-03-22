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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2' के एक्शन सीन में ऐसा क्या दिखा जो मच गया बवाल! वीडियो हो रहा वायरल

'धुरंधर 2' के एक्शन सीन में ऐसा क्या दिखा जो मच गया बवाल! वीडियो हो रहा वायरल

Dhurandhar 2: रणवीर सिंह की हालिया रिलीज फिल्म 'धुरंधर 2' से एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने दर्शकों को हैरान कर दिया है और अब सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 22 Mar 2026 09:08 PM (IST)
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आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' इन दिनों अलग-अलग वजहों से चर्चा में बनी हुई है. फिल्म को जहां एक तरफ शानदार विजुअल्स और कहानी के लिए तारीफ मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ अब एक वायरल वीडियो ने नई बहस छेड़ दी है.

रणवीर सिंह के एक्शन सीन में दिखा सिनेमैटोग्राफर?
दरअसल, सोशल मीडिया पर सामने आई एक क्लिप में रणवीर सिंह के किरदार हमजा और पिंडा के बीच का इंटेंस फाइट सीन दिखाया गया है. लेकिन इस सीन में लोगों की नजर एक ऐसी चीज पर जा टिकी, जिसने सबको चौंका दिया. वीडियो में एक मिरर शॉट के दौरान कथित तौर पर कैमरा मैन का रिफ्लेक्शन दिखाई देने का दावा किया जा रहा है. इसी बात को लेकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. 

फैंस कर रहे हैं रिएक्ट
ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और लोग इस पर अलग-अलग तरह की राय दे रहे हैं. कुछ यूजर्स इसे फेक बता रहे हैं. एक ने लिखा, 'फेक पिक्चर है. AI जनरेटेड है. इसमें असल में कोई कैमरामैन नहीं है.'

वहीं एक दूसरे यूजर ने इसे हॉलीवुड फिल्म द डार्क नाइट से जोड़ते हुए कहा कि, 'यह उसी से इंस्पायर लगता है, वहां भी एक सीन में ऐसी गलती रह गई थी, शायद यहां भी वैसा ही हुआ है.' इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने फिल्म के दूसरे सीन पर भी सवाल उठाए हैं. एक यूजर ने दावा किया, 'एक सीन में गोलीबारी हो रही थी, लेकिन उसमें साउंड इफेक्ट ही नहीं था.'

'धुरंधर: द रिवेंज' के बारे में
बता दें, 'धुरंधर: द रिवेंज' फिल्म धुरंधर का सीक्वल है, 19 मार्च को रिलीज हुई है. इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ अर्जुन रामपाल, आर. माधवन, संजय दत्त और सारा अर्जुन जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं.

'धुरंधर: द रिवेंज' की रफ्तार बॉक्स ऑफिस पर थमती नजर नहीं आ रही. फिल्म ने बेहद कम समय में कमाई के मामले में बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है. सिर्फ तीन दिनों के अंदर ही इसने भारत में 300 करोड़ रुपये नेट कमा लिए, वहीं, वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 500 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है.

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Published at : 22 Mar 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Ranveer SIngh Dhurandhar The Revenge
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