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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडमां की याद में मनीष मल्होत्रा ने रखी प्रेयर मीट, दुख की घड़ी में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाया हौसला

मां की याद में मनीष मल्होत्रा ने रखी प्रेयर मीट, दुख की घड़ी में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाया हौसला

Manish Malhotra Mother Prayer Meet: मनीष मल्होत्रा ने अपनी मां सुदर्शन मल्होत्रा के लिए प्रेयर मीट रखी, जहां बॉलीवुड के कई सितारे और दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनकी हिम्मत बढ़ाई.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Mar 2026 10:22 PM (IST)
Manish Malhotra Mother Prayer Meet: मनीष मल्होत्रा ने अपनी मां सुदर्शन मल्होत्रा के लिए प्रेयर मीट रखी, जहां बॉलीवुड के कई सितारे और दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनकी हिम्मत बढ़ाई.

मनीष मल्होत्रा ने मां के लिए रखा प्रेयर मीट

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बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन इस प्रेयर मीट में शामिल हुए और मनीष की मां को श्रद्धांजलि दी.
बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर डेविड धवन इस प्रेयर मीट में शामिल हुए और मनीष की मां को श्रद्धांजलि दी.
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मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी प्रेयर मीट में पहुंचे और भावुक होते हुए मनीष की मां को श्रद्धांजलि दी.
मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर भी प्रेयर मीट में पहुंचे और भावुक होते हुए मनीष की मां को श्रद्धांजलि दी.
Published at : 21 Mar 2026 10:22 PM (IST)
Tags :
Manish Malhotra Bollywood

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