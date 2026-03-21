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मां की याद में मनीष मल्होत्रा ने रखी प्रेयर मीट, दुख की घड़ी में बॉलीवुड सितारों ने बढ़ाया हौसला
Manish Malhotra Mother Prayer Meet: मनीष मल्होत्रा ने अपनी मां सुदर्शन मल्होत्रा के लिए प्रेयर मीट रखी, जहां बॉलीवुड के कई सितारे और दोस्त उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे और उनकी हिम्मत बढ़ाई.
मनीष मल्होत्रा ने मां के लिए रखा प्रेयर मीट
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Published at : 21 Mar 2026 10:22 PM (IST)
Tags :Manish Malhotra Bollywood
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