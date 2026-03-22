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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च...', PM मोदी के नाम ऐतिहासिक मुकाम पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती

'कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च...', PM मोदी के नाम ऐतिहासिक मुकाम पर बोले सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती

Syed Naseruddin Chishty On PM Modi: अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि पीएम मोदी की पॉलिसी की वजह से देश की छवि और भारत में जनता का विश्वास बढ़ा है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 22 Mar 2026 08:53 PM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार के प्रमुख बनने पर, अखिल भारतीय सूफी सज्जादानशीन परिषद के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने बधाई देते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व क्षमता की जमकर तारीफ की है. चिश्ती ने कहा कि देश की छवि और भारत में जनता का विश्वास बढ़ा है. उन्हें कई मुस्लिम देशों ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया.

सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा, ''पूरी दुनिया आज भारत की डिजिटल टेक्नोलॉजी को मानती है. देश की अर्थव्यवस्था के मामले में भी हमलोग पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए हैं. PM नरेंद्र मोदी की छवि की बात है तो वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है. आप समझ सकते हैं कि देश की छवि और भारत में जनता का विश्वास कितना बढ़ा है. यह पीएम मोदी की पॉलिसी की वजह से हुआ है."

पीएम मोदी का ऐतिहासिक रिकॉर्ड

पीएम मोदी ने देश की राजनीति में एक ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है, जब वे देश के सबसे लंबे वक्त तक सेवा देने वाले सरकार प्रमुख बन गए हैं. 8,931 दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनकी नेतृत्व यात्रा ने जनता की सेवा, ईमानदारी और राष्ट्र प्रथम की भावना का प्रतीक साबित किया है. मोदी ने सिक्किम के पूर्व सीएम पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों की सार्वजनिक सेवा के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. 

गृहमंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी को बधाई दी

पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर देशभर के नेताओं की ओर से उन्हें बधाई दी जा रही है. गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''सेवा, परिश्रम और अटूट प्रतिबद्धता की नींव पर बना एक मील का पत्थर. आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग के 8,930 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सरकार के प्रमुख बन गए हैं. प्रधानमंत्री का सार्वजनिक जीवन में 8,931 दिन, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र-प्रथम शासन, कार्यों में ईमानदारी और प्रत्येक नागरिक की अथक सेवा के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.''

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Published at : 22 Mar 2026 08:53 PM (IST)
Tags :
PM Modi Rajasthan News Syed Naseruddin Chishty
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