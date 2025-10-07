रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड के पावरफुल कपल्स में से एक हैं. दोनों जब भी साथ दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर बवाल मच जाता है. हाल ही में कपल को अबू धाबी में स्पॉट किया गया. जहां दोनों एक नए और अनोखे स्टाइल में देखा गया. इसकी वजह से अब दोनों सुर्खियां भी बटोर रहे हैं.

दीपिका-रणवीर के नए लुक ने जीता फैंस का दिल

दरअसल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में दोनों अबू धाबी के शेख जायद ग्रैंड मस्जिद में नजर आ रहे हैं. वीडियों में रणवीर सिंह जहां लंबी दाढ़ी में दिखाई दिए. वहीं दीपिका पहली बार हिजाब पहने हुए नजर आई. दोनों का ये लुक देख फैंस उनकी तारीफ जमकर तारीफ कर रहे हैं.

दीपिका को हिजाब में देख यूजर्स ने दिया ऐसा रिएक्शन

दीपिका पादुकोण ने वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा - 'मेरा सुकून..’सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की शुरुआत एक म्यूजियम से होती है और इसके बाद दोनों अबू धाबी के अलग-अलग लोकेशन पर पोज देते हुए नजर आते हैं. बता दें कि पेरेंट्स बनने के बाद रणवीर और दीपिका ने पहली बार किसी प्रोजेक्ट में साथ काम किया है. ऐसे में फैंस दोनों के लुक और केमिस्ट्री पर दिल हार बैठे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'दीपिका हिजाब में बेहद खूबसूरत लग रही हैं..' दूसरे ने कहा, ‘इसकी कल्पना नहीं की थी, बेहद खूबसूरत..'

दीपिका-रणवीर का वर्कफ्रंट

वर्कफ्रंट की बात करें तो दीपिका पादुकोण आखिरी बार फिल्म ‘सिंघम अगेन’ में नजर आई थी. इसकी बाद वो ब्रेक पर चली गई थी. वहीं रणवीर सिंह अपनी आने वाली फिल्में 'धुरंधर' को लेकर चर्चा में हैं, जो इसी साल 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

