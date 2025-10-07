हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक शॉर्ट ड्रेस में अनन्या पांडे ने दिखाया फैशन का जलवा, पेरिस की सड़कों पर दिए गॉर्जियस पोज

Ananya Panday Viral Pics: एक्ट्रेस अनन्या पांडे का लेटेस्ट लुक इस वक्त सोशल मीडिया पर बवाल काट रहा है. जिसमें एक्ट्रेस ब्लैक ड्रेस में फैशन का जलवा दिखाती हुई नजर आई हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 07 Oct 2025 08:41 PM (IST)
एक्ट्रेस अनन्या पांडे फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी छाई रहती हैं. इन दिनों एक्ट्रेस पेरिस में हैं. जहां उन्होंने स्टाइलिश लुक में अपने हुस्न का जलवा बिखेरा. एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही हैं. आप भी डालिए इनपर एक नजर...

अनन्या पांडे का नाम उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है. जो अपने खूबसूरती के जरिए लोगों के दिलों पर छाई रहती हैं.
इस वक्त एक्ट्रेस पेरिस में हैं. जहां वो एक फैशन शो में शामिल हुई थी. इस शो के लुक की कई तस्वीरें अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं.
इन तस्वीरों में अनन्या पांडे का ग्लैमरस और गॉर्जियस अवतार नजर आया. एक्ट्रेस ने ब्लैक कलर की एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई है.
अनन्या ने अपना ये लुक लाइट मेकअप, कर्ली बाल और मैचिंग ब्लैक के साथ कंपलीट किया है. एक्ट्रेस की हील उनके लुक में चार चांद लगा रही है.
एक्ट्रेस की इस पोस्ट का कमेंट सेक्शन उनकी तारीफों से भर गया है. हर कोई अनन्या की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनन्या पांडे आखिरी बार फिल्म ‘खो गए हम कहां’ में दिखाई दी थी. इसमें एक्ट्रेस के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी नजर आए थे.
अब एक्ट्रेस की पाइपलाइन में 'चाँद मेरा दिल' और 'तू मेरी मैं तेरा' जैसी कई बड़ी फिल्में शामिल है.
Published at : 07 Oct 2025 08:41 PM (IST)
Ananya Panday Bollywood

Photo Gallery

