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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी के 29 साल बाद हुआ सबा हमीद और वसीम अब्बास का तलाक, 14 साल से रह रहे थे अलग

शादी के 29 साल बाद हुआ सबा हमीद और वसीम अब्बास का तलाक, 14 साल से रह रहे थे अलग

वसीम अब्बास और सबा हमीद ने शादी के करीब 29 साल बाद तलाक ले लिया है. दोनों पिछले 14 साल से अलग रह रहे थे. वसीम अब्बास ने हाल ही में सबा हमीद से अपना सेपरेशन कंफर्म किया है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 09 Jul 2026 02:26 PM (IST)
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पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक वसीम अब्बास और सबा हमीद अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दोनों ने शादी के करीब 29 साल बाद तलाक ले लिया है. दोनों पिछले 14 साल से अलग रह रहे थे. वसीम अब्बास ने हाल ही में सबा हमीद से अपना सेपरेशन कंफर्म किया है. इस खबर ने फैंस को हैरान कर दिया है. 

अलग हो गए वसीम अब्बास और सबा हमीद
आजतक की रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में एक टीवी इंटरव्यू में वसीम अब्बास ने कंफर्म किया कि उनकी 29 साल की शादी टूट गई है. उन्होंने कहा, 'मेरी दूसरी शादी करीब 29 साल चली, फिर तलाक हो गया. इसमें कोई बुराई नहीं है. मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ हैं. वो खुश रहें, आबाद रहें. जरूरी नहीं कि कोई एक सही हो और दूसरा गलत. हर इंसान के पास अपनी वजह होती है.'

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हमारे रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं...
उन्होंने आगे कहा, 'अगर रिश्ते में घुटन महसूस होने लगे तो पूरी जिंदगी उसी में परेशान रहने से बेहतर है कि दोनों लोग सम्मान के साथ अलग हो जाएं. मेरे और सबा के बीच आज भी कोई दुश्मनी या नाराजगी नहीं है. अगर कभी हम आमने-सामने आएंगे तो इज्जतदार लोगों की तरह मिलेंगे. हमारे रिश्ते का अंत कड़वाहट के साथ नहीं हुआ.'

वसीम अब्बास और सबा हमीद की पहली शादी
बता दें कि वसीम अब्बास की पहली शादी उनकी चचेरी बहन से हुई थी. इस शादी से उनके चार बच्चे हैं. हालांकि, बाद में दोनों का तलाक हो गया. 1993 में वसीम ने सबा हमीद से दूसरी शादी की थी. हालांकि, अब ये कपल भी अलग हो चुका है. वहीं, सबा हमीद की पहली शादी सैयद परवेज शफी से हुई थी. इस रिश्ते से उनके दो बच्चे हैं.

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Published at : 09 Jul 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Waseem Abbas Saba Hameed
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