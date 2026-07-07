'ये फिल्म देखी जानी चाहिए इसका एनकाउंटर न करें', राम गोपाल वर्मा ने 'सतलुज' का रिव्यू किया शेयर

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'ये फिल्म देखी जानी चाहिए इसका एनकाउंटर न करें', Ram Gopal Varma ने 'सतलुज' का रिव्यू किया शेयर

'ये फिल्म देखी जानी चाहिए इसका एनकाउंटर न करें', Ram Gopal Varma ने 'सतलुज' का रिव्यू किया शेयर

Ram Gopal Varma On Satluj: फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने सतलुज का रिव्यू शेयर किया है और कहा है कि ये फिल्म देखी जानी चाहिए और दिखाई जानी चाहिए. उन्होंने फिल्म को लेकर अधिकारियों से अपील भी की है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 07 Jul 2026 02:50 PM (IST)
Preferred Sources

हनी त्रेहान के निर्देशन में बनी और दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म 'सतलुज' (जिसका पहले नाम 'पंजाब '95' था) 3 जुलाई को जी5 पर रिलीज की गई थी, लेकिन रिलीज के दो दिन के भीतर ही इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया. यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी पर बेस्ड है. वहीं अब फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा 'सतलुज' के सपोर्ट में आगे आए हैं. उन्होंने फिल्म की जमकर तारीफ की है और अधिकारियों से इसे न दबाने की अपील की. ​​फ़िल्म की तारीफ़ करते हुए उन्होंने लिखा कि यह बिना किसी सनसनीखेज अंदाज के भारत के इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक को सामने लाती है.

राम गोपाल वर्मा ने शेयर किया 'सतलुज' का रिव्यू
राम गोपाल वर्मा ने एक्स पर शेयर की गई अपनी बड़ी सी पोस्ट में लिखा है, "अभी 'सतलुज' देखी और यह सिर्H एक फिल्म नहीं, बल्कि एक ऐसा गहरा जख्म है जो कभी नहीं भरेगा. यह हमारे इतिहास के सबसे काले अध्यायों में से एक की कड़वी सच्चाई को सामने लाती है. यह सिनेमा का इस्तेमाल टकराव के तौर पर किया गया है, जहां दिलजीत दोसांझ बिना किसी दिखावटी हीरोपंती के, शांत गुस्से के साथ अभिनय करते हैं. उनके पास सिर्फ एक बही-खाता और जमीर ही हथियार हैं. अर्जुन रामपाल  उस इंस्टीट्यूशनल मिलीभगत में नैतिक पतन की परतें जोड़ते हैं जो बेहद डरावनी हद तक असली लगती है."

सच्चाई की ताकत के साथ सामने आती है 'सतलुज'
उन्होंने आगे लिखा, "डायरेक्टर हनी त्रेहान ने इस भयानक कहानी को सनसनीखेज बनाने के बजाय, सरकारी फाइलों, अंतिम संस्कार के रिकॉर्ड और दबी-छुपी बातचीत के जरिए एक स्लो पेस वाली इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर की तरह पेश किया है. इस संयम की वजह से कहानी की क्रूरता और भी ज्यादा असरदार लगती है, क्योंकि यह सच्चाई की ताकत के साथ सामने आती है, न कि सनसनी फैलाने के लिए. फिल्म का मेन फिलॉसिफिकल पहलू यह है कि कैसे एक लोकतंत्र अपने ही नागरिकों को निगल जाता है और फिर सबूत मिटाने की कोशिश करता है. इस बात को बिना किसी उपदेश के दिखाया गया है, और यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है"

ये भी पढ़ें:-Tuesday BO Live Updates: दोपहर 1 बजे तक 38 करोड़ के पार 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' सहित बाकी फिल्मों का कलेक्शन

'सतलुज' देखी जानी चाहिए और दिखाई जानी चाहिए
जी5 से 'सतलुज' को हटाए जाने पर हुए विवाद के बारे में बात करते हुए राम गोपाल वर्मा ने आगे कहा कि इसकी स्क्रीनिंग को लेकर उठे मुद्दों ने फिल्म की अहमियत को और बढ़ा दिया है. उन्होंने लिखा, "इसकी स्क्रीनिंग और रिलीज को लेकर उठे अलग-अलग मुद्दे साबित करते हैं कि कोई भी कला जो ताकतवर लोगों को असहज करती है, उसने अपना काम कर दिया है, और सच्ची कला का यही असली मकसद है, जो 'सतलुज' है. यह बहुत हिम्मत वाली और जरूरी फिल्म है क्योंकि यह लोगों को झकझोरती है, सिखाती है और लंबे समय तक याद रहती है.

ऐसे समय में जब मेनस्ट्रीम सिनेमा दिखावे और पॉपकॉर्न सिनेमा के पीछे भाग रहा है, 'सतलुज' यह कड़ा सच याद दिलाती है कि जब सिनेमा सच और ईमानदारी को अपनाता है तो क्या हासिल कर सकता है. 'सतलुज' एक ऐसी फिल्म है जिसे देखा जाना चाहिए, दिखाया जाना चाहिए, जिस पर चर्चा और बहस होनी चाहिए, न कि फिल्म में दिखाए गए पीड़ितों की तरह इसका 'एनकाउंटर' किया जाना चाहिए."

 

अधिकारियों से राम गोपाल वर्मा ने की अपील
अपनी बात खत्म करते हुए राम गोपाल वर्मा ने अपील की, "सत्ता में बैठे सभी लोगों से मेरी अपील है कि प्लीज 'सतलुज' के साथ वैसा न करें जैसा जसवंत सिंह खालरा के साथ किया गया था. जब कोई सच को छिपाने की कोशिश करता है तो वह और ज़ोर से चोट करता है. आयन रैंड."

'सतलुज' के बारे में
हनी त्रेहान की डायरेक्ट की हुई फिल्म 'सतलुज' लगभग चार साल की देरी के बाद 3 जुलाई को जी5 पर स्ट्रीम हुई थी. इससे पहले फिल्म को सर्टिफिकेशन से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से इसे सिनेमाघरों में रिलीज नहीं किया जा सका. हालांकि, ये फ़िल्म ओटीटी पर दर्शकों तक पहुँची, लेकिन 2 दिन बाद ही इसे प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया.

ये भी पढ़ें:-Ikkaa OTT Release: ओटीटी पर रिलीज हो रही सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का', जानें- कब और कहां देख सकेंगे

और पढ़ें
Published at : 07 Jul 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Ram Gopal Varma DILJIT DOSANJH Satluj
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ये फिल्म देखी जानी चाहिए इसका एनकाउंटर न करें', Ram Gopal Varma ने 'सतलुज' का रिव्यू किया शेयर
'ये फिल्म देखी जानी चाहिए इसका एनकाउंटर न करें', राम गोपाल वर्मा ने 'सतलुज' का रिव्यू किया शेयर
बॉलीवुड
'गिफ्ट भेजो, पार्टी होस्ट करो', जब एक साल तक बेरोजगार रहने पर कुणाल खेमू को मिली थीं ऐसी सलाह
'गिफ्ट भेजो, पार्टी होस्ट करो', जब एक साल तक बेरोजगार रहने पर कुणाल खेमू को मिली थीं ऐसी सलाह
बॉलीवुड
Monday Box Office Collection: घटी कमाई फिर भी सबसे आगे रही 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' को लगा झटका, जानें- मंडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
घटी कमाई फिर भी सबसे आगे रही 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' को लगा झटका, जानें- मंडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
बॉलीवुड
बॉलीवुड की इस कुंवारी एक्ट्रेस ने 30 की उम्र में ही कर लिया ऐसा काम, सुनने वाले हैरत में
बॉलीवुड की इस कुंवारी एक्ट्रेस ने मां बनने के लिए 30 की उम्र में ही कर लिया ऐसा काम, सुनने वाले हैरत में
Advertisement

वीडियोज

Shilpa Shinde और Sunita Ahuja की बहस ने मचाया बवाल
Govinda की बात याद कर टूट गईं Sunita Ahuja
Prince Narula और Yuvika Chaudhary के रिश्ते का सच आया सामने
Aamir Khan की शादी में Kiran Rao क्यों नहीं दिखीं?
Vaibhav Sooryavanshi: डेब्यू कैप पाते ही रो पड़े वैभव सूर्यवंशी! 15 साल की उम्र में रच दिया इतिहास!.
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kirti Azad On Ram Mandir: 'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद
'कारसेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम जिम्मेदार थे तो...' चढ़ावा चोरी के बीच क्यों भड़के कीर्ति आजाद
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
कॉकरोच जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर, जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
इंडिया
'कब तक बूढ़े लोग...', अन्ना हजारे को लेकर ये क्या बोले गए कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके, मचा बवाल
'कब तक बूढ़े लोग...', अन्ना हजारे को लेकर ये क्या बोले गए कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके, मचा बवाल
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, जिम्बाब्वे टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता
वैभव सूर्यवंशी के लिए संजू सैमसन बने 'बलि' का बकरा, ZIM टी20 सीरीज से ऐसे ही नहीं कटा पत्ता
बॉलीवुड
The Odyssey First Review Out: क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
क्रिस्टोफर नोलन की 'द ओडिसी' के फर्स्ट रिव्यू आउट, क्रिटिक्स बोले - 'मास्टरपीस है फिल्म'
इंडिया
India-Indonesia Defence: जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
जिसके डर से थर-थर कांपता है पाकिस्तान, इंडोनेशिया को वही हथियार देने जा रहा भारत, हो गई बड़ी डील
जनरल नॉलेज
Mughal Era Markets: मुगल काल में कैसे होते थे शॉपिंग मॉल, सारे सामान खरीदने के लिए किन शहरों में लगते थे बड़े बाजार?
मुगल काल में कैसे होते थे शॉपिंग मॉल, सारे सामान खरीदने के लिए किन शहरों में लगते थे बड़े बाजार?
हेल्थ
Right Way To Drink Water: गटागट पानी पीने की आदत कहीं कर न दे बीमार? डॉक्टर से जानें पानी पीने का सही नियम
गटागट पानी पीने की आदत कहीं कर न दे बीमार? डॉक्टर से जानें पानी पीने का सही नियम
ABP NEWS
नकली दुर्घटना, असली चोर।
नकली दुर्घटना, असली चोर।
ABP NEWS
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
समुद्र में वह विदेशी जहाज़ अचानक कहाँ से आ गया? वह मुंबई कैसे पहुँचा?
ABP NEWS
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
कैंपस में लगाए गए 'गायब वाइस-चांसलर' के पोस्टर वायरल हो गए हैं।
ABP NEWS
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
यह बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के खड़े होने का अंदाज़ है।
ABP NEWS
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
एक पल की देरी से बड़ा हादसा हो गया, स्कूटर नीचे कुचला गया।
Embed widget