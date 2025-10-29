एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं. कुछ समय पहले फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के मेकर्स ने दीपिका को फिल्म के दूसरे पार्ट से निकाल दिया था. उन्होंने सोशल मीडिया पर इसकी अनाउंसमेंट की थी. अब हाल ही में सोशल मीडिया पर ये खबरें आग की तरह फैली की मेकर्स ने फिल्म के पहले पार्ट्स के क्रेडिट्स से दीपिका का नाम हटा दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो

सोशल मीडिया पर दीपिका के फैन ने एक वीडियो शेयर किया इसमें लिखा था- फिल्म के आखिर में क्रेडिट्स सिर्फ नाम नहीं होते हैं. ये किए गए काम के लिए पहचान, जवाबदेही और सम्मान होता है. जब दीपिका पादुकोण जैसे एक्टर्स को जिसने कल्कि के इमोशनल कोर को आकार देने में अहम भूमिका निभाई है. उनका नाम ओटीटी रिलीज के महीनों बाद भी क्रेडिट्स में नहीं है. फैन ने जो वीडियो शेयर किया, जिसके क्रेडिट्स में दीपिका का नाम नहीं था. इसके बाद कई फैंस ने इसे लेकर कमेंट्स किए.





यूजर्स ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स

एक यूजर ने लिखा- दीपिका का कल्कि के क्रेडिट्स से नाम हटा देना... शायद ये सबसे खराब प्रोडक्शन हाउस है. क्या उनका नाम हटाने से फिल्म में उनके काम का प्रभाव कम हो जाएगा? वहीं एक यूजर ने लिखा- जब मेकर्स ने पहली बार ओटीटी पर फिल्म रिलीज की थी तब उनका नाम क्रेडिट्स में नहीं था.

नहीं हटाया गया है दीपिका का नाम

हालांकि, बता दें कि इन खबरों में सच्चाई नहीं है. नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम पर फिल्म अलग-अलग भाषा में स्ट्रीम हो रही है. जब दोनों ही प्लेटफॉर्म पर चेक किया गया तो पाया गया कि कल्कि के हर वर्जन में दीपिका को क्रेडिट दिया गया है. अब सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं. कुछ लोग इसे फेक बता रहे हैं. तो कुछ इसे फिल्म के मेकर्स के खिलाफ निगेटिव पीआर बता रहे हैं.