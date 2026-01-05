एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने फैंस के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. इस शानदार सेलिब्रेशन की फोटोज और वीडियोज तेजी से वायरल हो रही हैं. दीपिका ने मुंबई में फैंस के साथ एक प्री-बर्थडे सेलिब्रेशन पार्टी रखी थी. इस पार्टी के वीडियोज चर्चा में हैं.

दीपिका का बर्थडे सेलिब्रेशन

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, दीपिका अपने कुछ फैंस से मीट एंड ग्रीट के लिए पर्सनली वेकेशन से वापसी लौटी थीं. उन्होंने फैंस के साथ केक काटा. इस दौरान वो बहुत एक्साइटेड और खुश नजर आईं. दीपिका ने फैंस ने उनके लिए फिल्म ओम शांति ओम का गाना भी गाया. इस दौरान दीपिका को ब्राउन कलर के स्वेटर में देखा गया. दीपिका ने अपने लुक को सिंपल ही रखा था.

हाल ही में दीपिका न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए न्यू यॉर्क गई थीं. इस दौरान वो पति रणवीर सिंह के साथ थीं. उन्होंने पति रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की सक्सेस का भी जश्न मनाया. न्यू यॉर्क वेकेशन से उनके वीडियोज और फोटोज काफी वायरल हुए थे.

Wishing you a very happy birthday @deepikapadukone 🎂🎉💝 thank you for everything 🎉 #HappyBirthdayDeepikaPadukone pic.twitter.com/hsn0Kpwvxq — Deepika Files (@FilesDeepika) January 4, 2026

मालूम हो कि दीपिका ने 2007 में फिल्म ओम शांति ओम से डेब्यू किया था. इस फिल्म में शाहरुख खान लीड रोल में थे. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. इस फिल्म से दीपिका जबरदस्त हिट हो गई थीं. उनकी एक्टिंग को सराहा गया था.

दीपिका पादुकोण की फिल्में

दीपिका ने पठान, गहराईयां, जीरो, पद्मावत, पिकू, हैप्पी न्यू ईयर, चेन्नई एक्सप्रेस, ये जवानी है दीवानी, रेस 2, फाइटर, कॉकटेल, आरक्षण, लव आजकल. चांदनी चौक टू चाइना जैसी कई फिल्में की हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था. इससे पहले वो कल्कि 2898 एडी में नजर आई थीं. अब उनके पास दो फिल्में हैं. वो फिल्म किंग में नजर आएंगी. इस फिल्म में शाहरुख खान, सुहाना खान, अभिषेक बच्चन जैसे स्टार्स हैं. इसके अलावा वो तेलुगू फिल्म AA22xA6 में दिखेंगी. दोनों फिल्मों की शूटिंग जारी है.