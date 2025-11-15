हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'दे दे प्यार दे 2' ने 2 दिन में निकाला बजट का बड़ा हिस्सा, जानें अजय देवगन की फिल्म की कमाई

Box Office: 'दे दे प्यार दे 2' ने 2 दिन में निकाला बजट का बड़ा हिस्सा, जानें अजय देवगन की फिल्म की कमाई

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 2: अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रखा है. फिल्म को रिलीज हुए अभी दो दिन हुए हैं और इसने बजट का बड़ा हिस्सा निकाल लिया है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 15 Nov 2025 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 2025 की 24 फिल्मों को पहले दिन के कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया. अब फिल्म आज अपने पहले वीकेंड के दूसरे दिन के लिए कमा रही है.

तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने दूसरे दिन कितना कमाया है. साथ ही,  ये भी जानेंगे कि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना हो चुका है और ये अपने बजट का कितना हिस्सा निकाल चुकी है.

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं दूसरे दिन 6:20 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 5.64 करोड़ रुपये हो चुका है और फिल्म ने टोटल 14.39 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'दे दे प्यार दे 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक फिल्म को बनाने में करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च आया है. सैक्निल्क के मुताबिक, अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस रॉम-कॉम ने ओपनिंग डे पर 14.50 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है.

इसमें अगर आज का घरेलू कलेक्शन का डेटा जोड़ें तो फिल्म अपने बजट का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा निकाल चुकी है. बता दें कि फिल्म का कलेक्शन कल के मुकाबले आज बढ़ गया है.

'दे दे प्यार दे 2' ने किए ये 2 कमाल

अजय देवगन की इस फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में ही कई कमाल किए हैं-

  • पहला कमाल ये कि ये फिल्म इस साल की चौथी सबसे बड़ी रोमांटिक कॉमेडी ओपनर का टैग अपने नाम कर लिया है. फिल्म ने 'परम सुंदरी' (7.37 करोड़) और 'भूल चूक माफ' (7.2 करोड़) को पीछे करते हुए लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.
  • दूसरा बड़ा कमाल ये कि फिल्म 'रेड 2' (19.25 करोड़) के बाद ये फिल्म अजय देवगन की 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म भी बन चुकी है. इसने 'सन ऑफ सरदार 2' (7.25 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए ये कारनामा किया है.
 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

'दे दे प्यार दे 2' के बारे में

इस फिल्म को लव रंजन ने लिखा है और डायरेक्ट किया है अंशुल शर्मा ने. साल 2019 की हिट कॉमेडी 'दे दे प्यार दे' के सीक्वल में अजय देवगन के साथ आर माधवन, जावेद जाफरी और जावेद के बेटे मीजान और रकुल प्रीत ने अहम रोल निभाए हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 15 Nov 2025 06:22 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn Box Office De De Pyaar De 2 De De Pyaar De 2 Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
आईपीएल
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
ट्रंप का बड़ा फैसला, कई चीजों से हटाया टैरिफ, किसके दबाव में आकर लिया ये फैसला?
आईपीएल
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
CSK ने 16 खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी की, पाथिराना समेत 9 प्लेयर्स रिलीज; देखें पूरी लिस्ट
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
बॉलीवुड
'दे दे प्यार दे 2' का ये एक्टर दे चुका है 2 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर, ये न तो अजय देवगन हैं न ही आर माधवन
'दे दे प्यार दे 2' का ये एक्टर दे चुका है 2 सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर, ये न तो अजय हैं न ही माधवन
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
नौकरी
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
Gen Z पर करियर का खतरा! नई स्टडी ने खोले कई चौंकाने वाले सच
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget