अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर ओपनिंग डे पर 2025 की 24 फिल्मों को पहले दिन के कलेक्शन के मामले में पीछे छोड़ दिया. अब फिल्म आज अपने पहले वीकेंड के दूसरे दिन के लिए कमा रही है.

तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने दूसरे दिन कितना कमाया है. साथ ही, ये भी जानेंगे कि फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कितना हो चुका है और ये अपने बजट का कितना हिस्सा निकाल चुकी है.

'दे दे प्यार दे 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

अजय देवगन और रकुल प्रीत की फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8.75 करोड़ रुपये कमाए. वहीं दूसरे दिन 6:20 बजे तक फिल्म का कलेक्शन 5.64 करोड़ रुपये हो चुका है और फिल्म ने टोटल 14.39 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. बता दें कि सैक्निल्क पर उपलब्ध आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

'दे दे प्यार दे 2' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्मीबीट के मुताबिक फिल्म को बनाने में करीब 100 करोड़ रुपये का खर्च आया है. सैक्निल्क के मुताबिक, अंशुल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस रॉम-कॉम ने ओपनिंग डे पर 14.50 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है.

इसमें अगर आज का घरेलू कलेक्शन का डेटा जोड़ें तो फिल्म अपने बजट का करीब 20 प्रतिशत हिस्सा निकाल चुकी है. बता दें कि फिल्म का कलेक्शन कल के मुकाबले आज बढ़ गया है.

'दे दे प्यार दे 2' ने किए ये 2 कमाल

अजय देवगन की इस फिल्म ने सिर्फ दो दिनों में ही कई कमाल किए हैं-

पहला कमाल ये कि ये फिल्म इस साल की चौथी सबसे बड़ी रोमांटिक कॉमेडी ओपनर का टैग अपने नाम कर लिया है. फिल्म ने 'परम सुंदरी' (7.37 करोड़) और 'भूल चूक माफ' (7.2 करोड़) को पीछे करते हुए लिस्ट में अपनी जगह बनाई है.

दूसरा बड़ा कमाल ये कि फिल्म 'रेड 2' (19.25 करोड़) के बाद ये फिल्म अजय देवगन की 2025 की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली फिल्म भी बन चुकी है. इसने 'सन ऑफ सरदार 2' (7.25 करोड़) को पीछे छोड़ते हुए ये कारनामा किया है.

View this post on Instagram A post shared by Ajay Devgn (@ajaydevgn)

'दे दे प्यार दे 2' के बारे में

इस फिल्म को लव रंजन ने लिखा है और डायरेक्ट किया है अंशुल शर्मा ने. साल 2019 की हिट कॉमेडी 'दे दे प्यार दे' के सीक्वल में अजय देवगन के साथ आर माधवन, जावेद जाफरी और जावेद के बेटे मीजान और रकुल प्रीत ने अहम रोल निभाए हैं.