हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव एग्जिट पोल 2025

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडDe De Pyaar De 2 Advance Booking: पहले दिन कैसा होगा अजय देवगन की फिल्म का हाल, एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

De De Pyaar De 2 Advance Booking: पहले दिन कैसा होगा अजय देवगन की फिल्म का हाल, एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

De De Pyaar De 2 Advance Booking: अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म पहले दिन क्या कमाल दिखा पाएगी आइए आपको बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 12 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

अजय देवगन एक बार फिर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं. उनकी फिल्मों का इंतजार फैंस को बेसब्री से रहता है. 14 नवंबर को अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर लोगों में काफी बज है. फिल्म की एक दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर ली है.

'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन के साथ आर माधवन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है इसे लेकर लोगों में और भी ज्यादा बज बढ़ गया है.

एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई

अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की एडवांस बुकिंग ओपन होने की जानकारी दी है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुए 1 दिन हुआ है और इसने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने पहले दिन एडवांस बुकिंग से 1.46 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं.

फिल्म के 2676 शोज के सिर्फ 7526 टिकट्स बिके हैं. फिल्म के रिलीज होने में दो दिन बाकी हैं तो ये आंकड़ा बढ़ने वाला है.  जिससे फिल्म पहले दिन अच्छी कमाई कर सकती है.

पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन

'दे दे प्यार दे 2' के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो ये ठीक-ठाक बिजनेस करने वाली है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 7-10 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी. ये नंबर बढ़ भी सकते हैं अगर फिल्म का रिव्यू अच्छा रहा तो.

बता दें 'दे दे प्यार दे 2' के साथ कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है. इसके साथ अरबाज खान की काल त्रिघोरी रिलीज हो रही है जिसे लेकर लोगों के बीच कुछ खास बज नहीं है.

ये भी पढ़ें: 28 साल के आर्यन खान बिना फिल्में किए ही जाह्नवी कपूर और अनन्या पांडे से हैं ज्यादा अमीर, जानें नेटवर्थ और इनकम

Published at : 12 Nov 2025 02:05 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn De De Pyaar De 2 De De Pyaar De 2 Advance Booking
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: मिल गए सबूत, बेनकाब आतंक की 'D कंपनी' ! | Terror Alert | ABP News
Delhi Red Fort Blast: कार ब्लास्ट के बाद लाल किले के आस-पास के इलाकों में पसरा सन्नाटा! | Breaking
Delhi Blast: ब्लास्ट प्लान बेनकाब! FSL टीम के हाथ लगे दो जिंदा कारतूस| Red Fort Blast
Delhi Red Fort Blast: 40 घंटे पहले जहां हुआ था विस्फोटक ब्लास्ट, ग्राउंड पर देखिए अब क्या है हाल?
Delhi Red Fort Blast: हड़बड़ाहट में किया गया था लाल किले के पास धमाका? सनसनीखेज खुलासा! | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
धमाकों की कई महीनों से चल रही थी प्लानिंग, कई बार दिल्ली आया था मुजम्मिल, पुलिस को फोन से मिले अहम सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Delhi Blast: संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
संदिग्ध आतंकी डॉ. शाहीन के पूर्व पति ने खोले बड़े राज, दूसरे देश में बसना चाहती थी, बताया क्यों हुआ तलाक?
इंडिया
Delhi Car Blast: पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
पुलिस ने ऐसा क्या लिखा? पैनिक में आ गया उमर, कुछ ही देर में हो गया दिल्ली में बड़ा धमाका
क्रिकेट
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
भारत के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज कौन, इस खिलाड़ी ने की गेंदबाजों की सबसे ज्यादा धुनाई
बॉलीवुड
डिस्चार्ज होकर धर्मेद्र पहुंचे घर, बेहोशी के बाद गोविंदा एडमिट, बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा, सारे इवेंट रद्द
डिस्चार्ज होकर धर्मेद्र पहुंचे घर, बेहोशी के बाद गोविंदा एडमिट, बॉलीवुड में पसरा सन्नाटा
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
हेल्थ
शरीर को कब होती है वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत? वॉर्निंग सिग्नल से लेकर रिस्क और रिकवरी तक जानें हर बात
शरीर को कब होती है वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत? वॉर्निंग सिग्नल से लेकर रिस्क और रिकवरी तक जानें हर बात
जनरल नॉलेज
Hanimaadhoo Airport: मालदीव में शुरू हुआ भारत की मदद से बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या इंडिया को मिलेगा इसका किराया?
मालदीव में शुरू हुआ भारत की मदद से बना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्या इंडिया को मिलेगा इसका किराया?
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
ENT LIVE
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
इमरान हाशमी इंटरव्यू | यामी गौतम | हक़ | शाह बानो केस प्रेरित
ENT LIVE
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
इमरान हाशमी ने साउथ फिल्मों, अपनी बहुमुखी प्रतिभा और अन्य बातों पर तोड़ी चुप्पी
Embed widget