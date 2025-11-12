(Source: Poll of Polls)
De De Pyaar De 2 Advance Booking: पहले दिन कैसा होगा अजय देवगन की फिल्म का हाल, एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई
De De Pyaar De 2 Advance Booking: अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज होने जा रही है. ये फिल्म पहले दिन क्या कमाल दिखा पाएगी आइए आपको बताते हैं.
अजय देवगन एक बार फिर रोमांटिक-कॉमेडी फिल्म लेकर आ रहे हैं. उनकी फिल्मों का इंतजार फैंस को बेसब्री से रहता है. 14 नवंबर को अजय देवगन की 'दे दे प्यार दे 2' रिलीज होने जा रही है. फिल्म को लेकर लोगों में काफी बज है. फिल्म की एक दिन पहले एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. आइए आपको बताते हैं कि फिल्म ने एडवांस बुकिंग से कितनी कमाई कर ली है.
'दे दे प्यार दे 2' में अजय देवगन के साथ आर माधवन, रकुल प्रीत सिंह, मीजान जाफरी, जावेद जाफरी, गौतमी कपूर और इशिता दत्ता अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. 'दे दे प्यार दे 2' का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है इसे लेकर लोगों में और भी ज्यादा बज बढ़ गया है.
एडवांस बुकिंग से की इतनी कमाई
अजय देवगन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके फिल्म की एडवांस बुकिंग ओपन होने की जानकारी दी है. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हुए 1 दिन हुआ है और इसने 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'दे दे प्यार दे 2' ने पहले दिन एडवांस बुकिंग से 1.46 करोड़ की कमाई कर ली है. जिसमें ब्लॉक सीट्स भी शामिल हैं.
फिल्म के 2676 शोज के सिर्फ 7526 टिकट्स बिके हैं. फिल्म के रिलीज होने में दो दिन बाकी हैं तो ये आंकड़ा बढ़ने वाला है. जिससे फिल्म पहले दिन अच्छी कमाई कर सकती है.
पहले दिन कर सकती है इतना कलेक्शन
'दे दे प्यार दे 2' के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो ये ठीक-ठाक बिजनेस करने वाली है. पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक ये फिल्म पहले दिन 7-10 करोड़ का कलेक्शन कर पाएगी. ये नंबर बढ़ भी सकते हैं अगर फिल्म का रिव्यू अच्छा रहा तो.
बता दें 'दे दे प्यार दे 2' के साथ कोई बड़ी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं होने वाली है. इसके साथ अरबाज खान की काल त्रिघोरी रिलीज हो रही है जिसे लेकर लोगों के बीच कुछ खास बज नहीं है.
