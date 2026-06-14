शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'कॉकटेल 2' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इन दिनों तीनों एक्टर्स फिल्म के प्रमोशन में बिजी हैं. हाल ही में शाहिद, कृति और रश्मिका पुणे के एक मॉल में पहुंचे. इस दौरान वहां फैंस की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जो देखते ही देखते बेकाबू हो गई. लोगों ने बैरिकेड्स तोड़ दिए, जिससे वहां अफरा-तफरी मच गई. हालात इतने बिगड़ गए कि इस इवेंट को बीच में ही रोकना पड़ा.

कृति सैनन ने बड़ी बहन की तरह किया रश्मिका मंदाना का बचाव

इस घटना का एक वीडियो सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में शाहिद कपूर को भीड़ के बीच से निकलने हुए देखा जा सकता है. वहीं, कृति सैनन ने बड़ी बहन की तरह रश्मिका मदांना को प्रोटेक्ट किया. वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि कृति, रश्मिका को बेकाबू भीड़ से सुरक्षित निकालने की कोशिश कर रही हैं.

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कृति सैनन की तारीफ कर रहे लोग

इस वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'कृति जिस तरह रश्मिका को बचा रही हैं, वो बिल्कुल एक बड़ी बहन की तरह लग रहा है.' एक यूजर लिखते हैं, 'कृति इतने अच्छे से रश्मिका का ध्यान रख रही हैं.' कई लोगों ने मॉल के सुरक्षा इंतजामों पर गुस्सा जाहिर किया है.

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19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म

फिल्म 'कॉकटेल 2' के डायरेक्ट होमी अदजानिया हैं. इस फिल्म में पहली बार शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना की तिकड़ी नजर आएगी. ये फिल्म 19 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. 'कॉकटेल 2' साल 2012 में आई सुपरहिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. इसमें सैफ अली खान, दीपिका पादुकोण और डायना पेंटी जैसे एक्टर्स नजर आए थे.

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