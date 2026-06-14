टीवी की दुनिया में हर दिन नए ट्विस्ट और ड्रामे का तड़का देखने को मिलता है, जो दर्शकों को स्क्रीन से बांधे रखता है. आने वाले एपिसोड्स में भी कई पॉपुलर शोज में जबरदस्त मोड़ आने वाले हैं, जहां रिश्तों की परीक्षा होगी, बड़े फैसले लिए जाएंगे और कुछ चौंकाने वाले सच सामने आएंगे. आइए जानते हैं आपके पसंदीदा 5 टीवी शोज़ के लेटेस्ट स्पॉइलर्स.

'अनुपमा'

रुपाली गांगुली के पॉपुलर शो 'अनुपमा' के अपकमिंग एपिसोड में ईशानी और बंकू की शादी को लेकर जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. पाखी अपनी बेटी ईशानी की शादी रोकने के लिए 'मोटी बा' (वसुंधरा कोठारी) के साथ हाथ मिला लेगी. वहीं, अनुपमा अपनी बेटी पाखी को समझाएगी कि वो अपनी जिद्द में ईशानी की जिंदगी खराब न करे. पाखी और तोशू मिलकर बंकू की बेइज्जती करेंगे. जब परिवार वाले ईशानी के प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे तो वो बड़ा कदम उठाएगी. ईशानी साफ शब्दों में कह देगी कि अगर बंकू इस घर से गया, तो वो अकेली नहीं रहेगी, बल्कि बंकू के साथ खुद भी घर छोड़ देगी.

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'गंगा माई की बेटियां'

जी टीवी के लोकप्रिय शो 'गंगा माई की बेटियां' के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं. सभी मुश्किलों के बाद सिद्धू और स्नेहा एक-दूसरे को वरमाला पहनाकर शादी के बंधन में बंध जाएंगे. वहीं, स्नेहा पुरानी कड़वाहट भूलकर ठाकुर सिद्धू के पिता (ठाकुर) से कोई भी झूठा वादा करने से मना कर देगी. वहीं, पूर्वी कसम खाएगी कि स्नेहा को इस घर में कभी रहने नहीं देगी. पूर्वी का बस एक ही मकसद है, सिद्धू-स्नेहा को दूर रखना.

'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2'

स्टार प्लस के पॉपुलर शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा. पार्थ और वैष्णवी की सगाई के दौरान दामिनी की नई साजिश विरानी परिवार में बड़ा भूचाल लेकर आएगी. दामिनी आधी रात को विरानी हाउस पहुंचकर नंदिनी के सामने बड़ा खुलासा करेगी. वहीं, सगाई के इस तनाव भरे माहौल में करण और गौतम के बीच पैसों और घर के खर्चों को लेकर पुरानी बहस बढ़ने वाली है. विरानी परिवार की खुशियों में लगे इस ग्रहण को देखकर तुलसी दोनों भाइयों (करण और गौतम) को जमकर फटकार लगाएगी.

'वसुधा'

टीवी सीरियल 'वसुधा' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक बेहद चौंकाने वाला मोड़ देखने को मिलने वाला है. वसुधा एक ऐसा साहसिक कदम उठाएगी, जिससे सबके होश उड़ जाएंगे. वो समर के बिजनेस ऑफर को ठुकरा देगी.

ऑफर ठुकराए जाने से बौखलाए समर सिसोदिया जी को भड़काएगा और कहेगा कि वसुधा अब माल की डिलीवरी नहीं करेगी. अपने आत्मसम्मान और बिजनेस को बचाने के लिए वसुधा पुलिस का सहारा लेगी और समर को गिरफ्तार करवाने के लिए पुलिस के साथ मौके पर पहुंच जाती है. वसुधा के इस रूप को देखकर चंद्रिका देवी पूरी तरह सन्न रह गई हैं.

'तुम से तुम तक'

टीवी शो 'तुम से तुम तक' के अपकमिंग एपिसोड में दर्शकों को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है. अनु को बार-बार घर के एक खास हिस्से में एक अनजान औरत का चेहरा दिखाई दे रहा है, जिससे वह काफी डर जाएगी. घर का एक रहस्यमयी बंद दरवाजा अनु को लगातार अपनी ओर खींचेगा. उसे लगेगा कि उस दरवाजे के पीछे कोई बड़ा गहरा राज छिपा है. जब अनु उस बंद कमरे के पास जाएगी, तो आर्यवर्धन उस पर बुरी तरह भड़क जाएगा. वो साफ शब्दों में अनु को चेतावनी देगा कि ये पूरा घर उसका है, लेकिन वो इस बंद कमरे से हमेशा दूर रहे. आर्या से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आने वाला है जिससे अनु हैरान रह जाएगी.