'कॉकटेल 2' से लेकर 'वेलकम टू द जंगल' तक, जून में आगे भी बॉक्स ऑफिस पर होगा महासंग्राम

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडJune 2026 Box Office: 'कॉकटेल 2' से लेकर 'वेलकम टू द जंगल' तक, जून में आगे भी मचेगी धूम, बॉक्स ऑफिस पर होगा महासंग्राम

June 2026 Box Office: 'कॉकटेल 2' से लेकर 'वेलकम टू द जंगल' तक, जून में आगे भी मचेगी धूम, बॉक्स ऑफिस पर होगा महासंग्राम

June 2026 Box Office: इन दिनों सिनेमाघरों में 'बंदर', 'है जवानी तो इश्क होना है' और 'पेद्दी' की टक्कर हो रही है. जबकि जून में ही आगे और भी कई फिल्में दस्तक देने वाली हैं.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 07 Jun 2026 12:44 PM (IST)
Preferred Sources

June 2026 Box Office: अगर आप सिनेमा लवर्स है तो जून का महीना आपको बिल्कुल भी खाली नहीं बैठने देगा. इन दिनों सिनेमाघरों में राम चरण की 'पेद्दी', वरुण धवन की 'है जवानी तो इश्क होना है' और बॉबी देओल की फिल्म 'बंदर' है. जबकि इसके आगे पूरे जून महीने में और भी कई फिल्में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. अक्षय कुमार की 'वेलकम टू द जंगल' से लेकर शाहिद कपूर की 'कॉकटेल 2' तक कई फिल्में जून में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाती हुई नजर आएंगी.

12 जून को आएगी ये फिल्में

12 जून को मनोज बाजपेयी की फिल्म 'गवर्नर' सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है. इसका डायरेक्शन चिन्मय डी. मंडलेकर ने किया है. जबकि इसके प्रोड्यसूर हैं अमृतलाल शाह. 12 जून को ही कंगना रनौत अपनी फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' भी ला रही है. इसके जरिए वो बड़े पर्दे पर कमबैक करने वाली हैं. ये फिल्म मुंबई में 26/11 आतंकी हमले के दौरान घटी सच्ची घटनाओं पर बेस्ड है. फिल्म में कंगना नर्स का किरदार निभा रही हैं.

ये भी पढ़ें: Akshay Kumar ने मुंबई में बेचे अपने 2 आलीशान फ्लैट्स, हुआ डबल मुनाफा, 35 लाख तो सिर्फ स्टांप ड्यूटी दी

12 जून को मनोज और कंगना की फिल्मों के अलावा मशहूर एक्टर-सिंगर दिलजीत दोसांझ भी 'मैं वापस आऊंगा' से सिनेमाघरों में अपना जलवा बिखेरते हुए नजर आएंगे. ये फिल्म भारत के बंटवारे पर बेस्ड है. इसका डायरेक्शन मशहूर डायरेक्टर इम्तियाज अली ने किया है. 

अक्षय-शाहिद की फिल्में भी हैं कतार में

12 जून के बाद अगले हफ्ते यानी 19 जून को अभिनेता शाहिद कपूर अपनी फिल्म ला रहे हैं. पिछली बार 'ओ रोमियो' में नजर आए शाहिद कपूर अब 'कॉकटेल 2' में दिखाई देंगे. ये फिल्म साल 2012 में आई हिट फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है. लव ट्रायंगल पर बेस्ड इस फिल्म में शाहिद के साथ कृति सेनन और रश्मिका मंदाना भी लीड रोल में हैं. 

ये भी पढ़ें: 100 करोड़ के पार पहुंची 'पेद्दी', 'बंदर' को 2 करोड़ भी नसीब नहीं, 'है जवानी तो इश्क होना है' का हाल भी जानिए

बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार 'भूत बंगला' के बाद फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' में नजर आएंगे. ये फिल्म 26 जून को थिएटर्स में दस्तक देगी. इसमें अक्षय के साथ रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, दिशा पाटनी, संजय दत्त, अरशद वारसी और राजपाल यादव सहित कई सितारे नजर आएंगे.

ये फिल्में भी होंगी रिलीज

इन फिल्मों के अलावा जून में ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स, डिस्क्लोजर डे, टॉय स्टोरी 5 और सुपरगर्ल जैसी हॉलीवुड की फिल्में भी आ रही हैं. एक के बाद एक कई बड़ी फिल्मों की रिलीज के चलते कई फिल्मों को बॉक्स ऑफिस पर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 07 Jun 2026 12:38 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Kangana Ranaut SHAHID KAPOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
June 2026 Box Office: 'कॉकटेल 2' से लेकर 'वेलकम टू द जंगल' तक, जून में आगे भी मचेगी धूम, बॉक्स ऑफिस पर होगा महासंग्राम
'कॉकटेल 2' से लेकर 'वेलकम टू द जंगल' तक, जून में आगे भी बॉक्स ऑफिस पर होगा महासंग्राम
बॉलीवुड
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द
बॉलीवुड
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office Day 2: दो दिनों में वरुण धवन की फीस भी नहीं निकाल पाई फिल्म, जानें बजट और कलेक्शन
HJTIHH BO Day 2: दो दिनों में वरुण धवन की फीस भी नहीं निकाल पाई फिल्म, जानें बजट और कलेक्शन
बॉलीवुड
Video: 'हर हर गंगे', ऋषिकेश में स्कूटी पर घूमती दिखीं रवीना टंडन, लिया मां गंगा का आशीर्वाद, सादगी ने जीता दिल
Video: ऋषिकेश में स्कूटी पर घूमती दिखीं रवीना टंडन, लिया मां गंगा का आशीर्वाद
Advertisement

वीडियोज

Khan Sir Controversy: किराए के कमरे से 'Coaching King' बनने तक का सफर | Faizal Khan | Patna News
Salman Khan से लेकर Amitabh Bachchan तक, Andre Timmins ने सुनाए IIFA के यादगार पल
E20 Petrol vs Power Petrol | क्या Power Petrol वाकई बेहतर है? #e20petrol #autolive
Maruti Suzuki WagonR : India's first flex fuel car | #marutisuzuki #wagonr #flexfuel #autolive
Big Breaking | Khan Sir Controversy: खान सर के कोचिंग सील को लेकर आई बड़ी खबर |Patna Coaching Firing
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, भतीजे अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को मिली ये जिम्मेदारी
TMC में बगावत के बाद ममता बनर्जी का बड़ा दांव, अभिषेक के 'पर' कतरे, डेरेक ओ'ब्रायन को दी ये जिम्मेदारी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
यूपी: फिर बढ़े रसोई गैस के दाम, अब लखनऊ में इतने दाम में मिलेगा घरेलू LPG सिलेंडर
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर आया BJP अध्यक्ष नितिन नवीन का पहला रिएक्शन, कहा- 'विदेश में बैठे...'
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup: वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
वर्ल्ड कप टीम के साथ आए इराक के फुटबॉलर को अमेरिका ने किया डिटेन, घंटों चली पूछताछ
बॉलीवुड
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द, सुनाया किस्सा
'वो मुझे बार-बार किस करता रहा', 'मुन्ना भाई MBBS' की इस एक्ट्रेस का सालों बाद छलका दर्द
इंडिया
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, PM मोदी का जिक्र कर शशि थरूर ने दिया जवाब
इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने राहुल गांधी की योग्यता पर उठाया था सवाल, शशि थरूर ने दिया जवाब
बिजनेस
Petrol-Diesel Price: क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
क्या घरेलू सिलेंडर के साथ आज पेट्रोल-डीजल की भी बढ़ी कीमत? चेक करें लेटेस्ट रेट
शिक्षा
UGC Net Exam schedule: NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?
NTA ने जारी किया UCG NET परीक्षा का शेड्यूल, जानें कब से कब तक होगी परीक्षा?
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget