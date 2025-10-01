तृप्ति, शरवरी और अनन्या, चांदनी बार के सीक्वल में कौन होगी लीड एक्ट्रेस?

फिल्ममेकर मधुर भंडारकर की चांदनी बार, जो 2001 में रिलीज़ हुई थी, ने हाल ही में अपनी 24वीं एनिवर्सरी मनाई. इस मौके पर इसके सीक्वल का ऐलान किया गया है. समाज की कटु सच्चाइयों और मुंबई के डांस बार की ज़िंदगी को बिना किसी डिवोशन के दिखाने वाली इस क्लासिक फिल्म ने तब्बू को राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया था और भारतीय सिनेमा को एक नया आयाम दिया था.

अब चांदनी बार री-ओपन्स, जिसे संदीप सिंह प्रोड्यूस करेंगे और अजय बहल डायरेक्ट करेंगे, एक बार फिर उसी सेंसिटिविटी के साथ शहर की कड़वी हकीकत को सामने लाने का वादा कर रही है.

कौन होगी चांदनी बार सीक्वल की लीड?

लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा इस समय फिल्म की लीड कास्टिंग को लेकर है. वो किरदार, जिसे तब्बू ने आइकॉनिक मुमताज़ के रूप में निभाया था, अब किसे मिलेगा—यही सबसे बड़ा सवाल है. बताया जा रहा है कि तीन युवा और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस रेस में हैं—शरवरी वाघ, अनन्या पांडे और तृप्ति डिमरी.

शरवरी वाघ, अनन्या पांडे और तृप्ति डिमरी कौन है परफेक्ट चॉइस?

इंडस्ट्री में बहस छिड़ी हुई है कि इस इमोशन-ड्रिवन रोल के लिए सही चेहरा कौन होगा. क्या यह किरदार निभाने की क्षमता रखने वाली शरवरी वाघ को मिलेगा? या फिर मेकर्स एक फ्रेश और मॉडर्न अप्रोच के साथ अनन्या पांडे को चुनेंगे?

वहीं, हाल ही में अपनी लोकप्रियता और दमदार अभिनय से पहचान बनाने वाली तृप्ति डिमरी भी एक मज़बूत दावेदार मानी जा रही हैं.

यह कास्टिंग फिल्म की सफलता की की साबित हो सकती है, क्योंकि चुनी गई एक्ट्रेसेस को न केवल ओरिजिनल फिल्म की विरासत को सम्मान देना होगा, बल्कि आज की पीढ़ी के लिए कहानी को नए तरीके से गढ़ना भी होगा.

फिल्म की शूटिंग अगले साल की शुरुआत में फ्लोर पर जाएगी और साल के अंत तक रिलीज़ होने की संभावना है. ऐसे में फैन्स और इंडस्ट्री की नज़रें इसी बात पर टिकी हैं कि चांदनी बार में कौन लीड एक्ट्रेस होगी.