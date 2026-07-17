 'उस दिन का इंतजार है जब तुम वापस आओगे' तीनों बेटों की याद में तड़प रही हैं सेलिना जेटली

बॉलीवुड एक्ट्रेस सेलिना जेटली पिछले कुछ समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. पति पीटर हाग से तलाक की खबरों, घरेलू हिंसा के आरोपों, तीनों बच्चों से दूरी और परिवार से जुड़ी परेशानियों के बीच वो कठिन दौर से गुजर रही हैं. हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट साझा कर अपने दर्द बयां किया.

बच्चों की याद में शेयर किया पोस्ट

सेलिना जेटली ने सोशल मीडिया पर अपने तीनों बेटों के साथ बिताए पुराने पलों का एक वीडियो शेयर किया. वीडियो पर लिखा था, 'मैंने कभी नहीं सोचा था कि टूटे हुए टुकड़े भी बिखर सकते हैं, जब तक मैंने अपना दिल टूटते नहीं देखा. मेरे तीनों बेटों, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूं... मैं उस दिन का इंतजार कर रही हूं जब तुम फिर से मेरी जिंदगी में लौट आओगे.'

इस वीडियो के साथ सेलिना ने एक इमोशनल कैप्शन भी लिखा. उन्होंने कहा कि लोग उन्हें मजबूत समझते हैं, लेकिन दर्द और सदमे ने उन्हें मजबूत नहीं बनाया, बल्कि बार-बार तोड़ दिया. उन्होंने लिखा कि हर बार टूटने के बाद उन्हें खुद ही अपने जख्म भरना सीखना पड़ा. लेकिन जब भी लगता है कि जिंदगी फिर से पटरी पर आ रही है, पुराने घाव एक बार फिर हरे हो जाते हैं.

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सेलिना ने आगे लिखा कि कई बार पुरानी यादें अचानक लौट आती हैं और दिल का दर्द फिर से ताजा हो जाता है. ऐसा लगता है मानो उनका दिल दोबारा टूट रहा हो. ऐसे समय में वो खुद को शोर-शराबे और भीड़ से दूर कर लेती हैं.

'इस ट्रॉमा ने अंदर तक तोड़ दिया'

सेलिना ने ये भी कहा कि लोग अक्सर उनसे कहते हैं कि इस दर्द और सदमे ने उन्हें मजबूत बना दिया, लेकिन उनके मुताबिक यह पूरी तरह सच नहीं है. उन्होंने लिखा कि इस ट्रॉमा ने उन्हें मजबूत नहीं बनाया, बल्कि उन्हें अंदर तक तोड़ दिया. इसने उनकी जिंदगी के कई हिस्से उनसे छीन लिए और ऐसे जख्म दिए, जो किसी को दिखाई नहीं देते. उन्होंने कहा कि लोग जिस हिम्मत की तारीफ करते हैं, वो दर्द की देन नहीं, बल्कि उनकी अपनी है.

अपने पोस्ट के आखिर में सेलिना ने लिखा कि असली ताकत हर बार हार न मानने और खुद को फिर से संभालने का फैसला लेने में है. उनके मुताबिक सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी टूटते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो टूटने के बाद भी हर बार खुद को फिर से जोड़ने और आगे बढ़ने की हिम्मत जुटाते हैं.

सेलिना जेटली की पर्सनल लाइफ और करियर

वर्क फ्रंट की बात करें तो सेलिना जेटली आखिरी बार साल 2011 में रिलीज हुई फिल्मों 'थैंक यू' और 'श्रीमती' में नजर आई थीं. इसके बाद उन्होंने ऑस्ट्रिया के रहने वाले पीटर हाग से शादी की. साल 2012 में उनके जुड़वां बेटों का जन्म हुआ, जबकि 2017 में उन्होंने फिर जुड़वां बच्चों को जन्म दिया. हालांकि, स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण उनमें से एक बच्चे का निधन हो गया.

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साल 2025 में सेलिना ने अपने पति के खिलाफ मुंबई की एक अदालत में घरेलू हिंसा कानून के तहत मामला दर्ज कराया. तीनों बच्चे पीटर हाग के पास रहते हैं. बच्चों की कस्टडी को लेकर दोनों के बीच कानूनी विवाद चल रहा है.