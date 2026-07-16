एक्टर अर्जुन बिजलानी और मौनी रॉय को हाल ही में साथ में स्पॉट किया गया था. इसके बाद सोशल मीडिया पर दोनों के लिंकअप की अफवाहें उड़ने लगी. अब एक्टर ने इन खबरों पर रिएक्ट किया और गुस्सा जाहिर किया. अर्जुन ने कहा कि 15 साल से पुरानी दोस्ती को गलत एंगल मत दीजिए.

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अर्जुन बिजलानी ने किया रिएक्ट

अर्जुन बिजलानी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा, 'क्लिकबेट पेजेस, 15 सालों से ज्यादा से जो दो लोग दोस्त हैं उन्हें अचानक से कपल मत बनाओ क्योंकि गॉसिप पेजेस को हेडलाइन चाहिए. कभी-कभी लोग एक-दूसरे का साथ देने के लिए खड़े होते हैं, खासतौर पर जब एक दोस्त मुश्किल फेज से गुजर रहा हो. हर दोस्ती को रोमांटिक एंगल की जरुरत नहीं है. कुछ भी पब्लिश करने से पहले थड़ा फैक्ट चेक करना अच्छा रहता है. जो नेरेटिव हम क्रिएट कर रहे हैं उसे लेकर हमें जिम्मेदार होने की जरुरत है.'

आगे अर्जुन ने लिखा, 'ये बहुत निराश करने वाला है जो कुछ पेज सिर्फ बेसलैस स्टोरज छापते हैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के नाम पर. पुरुष और महिला के बीच होने वाली हर बातचीत को ट्विस्ट करने की जरुरत नहीं होती है.'

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आखिर में अर्जुन बिजलानी ने कहा, 'मैं मीडिया पेजेस से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कुछ ही छापने से पहले वेरिफाई करीजिए, क्योंकि गलत खबरें लोगों की पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करता है और कंफ्यूजन क्रिएट करता है. जिम्मेदार जर्नलिज्म विश्वास बढ़ाता है. क्लिकबेट नहीं.'

एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने भी किया रिएक्ट

क्रिस्टल डिसूजा ने एक वीडियो पर रिएक्ट किया. वीडियो पर लिखा था कि क्या सूरज से अलग होने के बाद मौनी रॉय अर्जुन बिजलानी को डेट कर रही हैं? इस वीडियो को देखकर क्रिस्टल ने भी गुस्सा जाहिर किया था. उन्होंने लिखा- ये क्या बकवास है? व्यूज के लिए कुछ भी पोस्ट करेंगे.

बता दें कि अर्जुन बिजलानी शादीशुदा हैं. उनकी शादी नेहा बिजलानी है. वहीं मौनी रॉय की शादी सूरज नांबियार संग हुई थी. लेकिन सूरज और मौनी की शादी अब टूट गई है.