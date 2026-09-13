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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडगणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाईं शिल्पा शेट्टी, चेहरे पर दिखी खुशी

गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाईं शिल्पा शेट्टी, चेहरे पर दिखी खुशी

कल गणेश चतुर्थी है और इसी के चलते बॉलीवुड सितारे भी बप्पा के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं. शिल्पा शेट्टी भी गणपति बप्पा को घर लाने के लिए पहुंचीं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सामने आई हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 13 Sep 2026 03:30 PM (IST)
कल गणेश चतुर्थी है और इसी के चलते बॉलीवुड सितारे भी बप्पा के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं. शिल्पा शेट्टी भी गणपति बप्पा को घर लाने के लिए पहुंचीं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सामने आई हैं.

गणेश चतुर्थी का त्योहार कल 14 सितंबर को मनाया जाएगा. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक बप्पा के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसी बीच शिल्पा शेट्टी के घर भी गणपति बप्पा का आगमन हो गया है. एक्ट्रेस बप्पा को घर लाने के लिए पहुंचीं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं.

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एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा को अपने घर लाती हैं और धूमधाम से उनकी स्वागत करती हैं.
एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल गणेश चतुर्थी के मौके पर गणपति बप्पा को अपने घर लाती हैं और धूमधाम से उनकी स्वागत करती हैं.
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इस बार भी खुद गणपति की मूर्ति लेने पहुंचीं. बप्पा के स्वागत के लिए शिल्पा काफी एक्साइटेड नजर आईं.
इस बार भी खुद गणपति की मूर्ति लेने पहुंचीं. बप्पा के स्वागत के लिए शिल्पा काफी एक्साइटेड नजर आईं.
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सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो बप्पा की मूर्ति के साथ नजर आ रही हैं.
सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें वो बप्पा की मूर्ति के साथ नजर आ रही हैं.
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इस दौरान शिल्पा के पति राज कुंद्रा भी उनके साथ मौजूद थे और दोनों ने मिलकर बप्पा का वेलकम किया.
इस दौरान शिल्पा के पति राज कुंद्रा भी उनके साथ मौजूद थे और दोनों ने मिलकर बप्पा का वेलकम किया.
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शिल्पा इस मौके पर ट्रैडिशनल सूट में नजर आईं. उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी.
शिल्पा इस मौके पर ट्रैडिशनल सूट में नजर आईं. उनके चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी.
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एक तस्वीर में शिल्पा गणपति बप्पा की मूर्ति को कार रखती दिखाई दे रही हैं.
एक तस्वीर में शिल्पा गणपति बप्पा की मूर्ति को कार रखती दिखाई दे रही हैं.
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शिल्पा की ये तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस भी उन्हें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रहे हैं.
शिल्पा की ये तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस भी उन्हें गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं दे रहे हैं.
Published at : 13 Sep 2026 03:30 PM (IST)
Tags :
Shilpa Shetty

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