गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाईं शिल्पा शेट्टी, चेहरे पर दिखी खुशी

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ब्रिक्स समिट में CM धामी का अनोखा अंदाज़, मंत्रियों के साथ बस में पहुंचे।

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पीएम मोदी और पुतिन गाला डिनर में पहुँचे, एक खास नज़ारा देखने को मिला।