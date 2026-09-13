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गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाईं शिल्पा शेट्टी, चेहरे पर दिखी खुशी
कल गणेश चतुर्थी है और इसी के चलते बॉलीवुड सितारे भी बप्पा के स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं. शिल्पा शेट्टी भी गणपति बप्पा को घर लाने के लिए पहुंचीं. सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें सामने आई हैं.
गणेश चतुर्थी का त्योहार कल 14 सितंबर को मनाया जाएगा. आम लोगों से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स तक बप्पा के स्वागत की तैयारियों में जुटे हुए हैं. इसी बीच शिल्पा शेट्टी के घर भी गणपति बप्पा का आगमन हो गया है. एक्ट्रेस बप्पा को घर लाने के लिए पहुंचीं, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं.
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Published at : 13 Sep 2026 03:30 PM (IST)
Tags :Shilpa Shetty
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