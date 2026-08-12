बॉक्स ऑफिस क्लैश में सनी को तगड़ा नुकसान, इमरान हाशमी की Awarapan 2 करेगी बंपर कमाई

क्लैश में सनी देओल की फिल्म को तगड़ा नुकसान, इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ करेगी बंपर कमाई, ट्रेड एक्सपर्ट्स का बड़ा दावा
Box Office Clash: 14 अगस्त को बड़े पर्दे पर इमरान हाशमी और सनी देओल की फिल्मों का तगड़ा क्लैश होने वाला है. दोनों में से कौन सी फिल्म बाजी मार पाएगी, यहां एक्सपर्ट के प्रीडिक्शन जान सकते हैं.
बॉक्स ऑफिस पर इस 14 अगस्त को साल की दो मच अवेटेड फिल्मों सनी देओल की ‘बंटवारा 1947’ और इमरान हाशमी की ‘आवारापन 2’ का क्लैश होने वाला है. दोनों ही फिल्मों को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. हालांकि एडवांस बुकिंग में इमरान हाशमी की फिल्म फिलहाल सनी देओल की मूवी पर बढ़त बना हुए है.
ऐसे में क्या ‘बंटवारा 1947’ को ‘आवारापन 2’ से क्लैश का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? चलिए यहां जानते हैं ट्रेड एक्सपर्ट का दोनों फिल्मों की ओपनिंग को लेकर क्या प्रीडिक्शन है.
एडवांस बुकिंग में 'आवारापन 2' है 'बंटवारा 1947' से आगे
बता दें कि बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने कहा है, "एडवांस बुकिंग के ट्रेंड को देखें तो 'आवारापन 2' का पलड़ा भारी है. इसकी टिकटों की बिक्री बहुत अच्छी रही है. फिलहाल 'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' की बुकिंग में बहुत बड़ा फ़र्क है.”
'आवारापन 2' ओपनिंग डे पर देगी 'बंटवारा 1947' को मात?
- फिल्म के बॉक्स ऑफिस प्रीडिक्शन को लेकर ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने कहा, “ ये यकीनन पहले दिन ही आवारापन के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर जाएगी."
- उन्होंने आगे कहा,"मुझे लगता है कि 'आवारापन 2' डबल डिजिट में ओपनिंग करेगी. इसके फैंस हैं और लोग यह देखना चाहेंगे कि शिवम के जीवन में आगे क्या होता है.”
- 'बंटवारा 1947' के ओपनिंग डे प्रीडिक्शन पर तरण आदर्श ने कहा, "अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी. स्पॉट बुकिंग से हालात पूरी तरह बदल सकते हैं.
- उन्होंने आगे कहा, "एडवांस बुकिंग कभी भी सटीक आंकड़ा नहीं हो सकती. सनी देओल के मास पॉकेट में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है. इसलिए, स्पॉट बुकिंग की बदौलत फिल्म शानदार ओपनिंग कर सकती है."
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पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत करेंगी अच्छा परफॉर्म
ट्रेड एनालिस्ट अतुल मोहन ने कहा, "दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग उतनी नहीं है जितनी आजादी के दिन रिलीज होने वाली फिल्मों से उम्मीद की जाती है. फिर भी, अगर इन्हें पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो ये बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करेंगी.
एडवांस बुकिंग के ट्रेंड को देखें तो कई सेंटर्स में 'आवारापन 2' साफ तौर पर 'बंटवारा 1947' से आगे है." अतुल मोहन ने भी कहा कि 'आवारापन 2' पहले दिन ही 'आवारापन' के लाइफटाइम कलेक्शन को पार कर जाएगी.
'आवारापन 2' डबल तो 'बंटवारा' सिंगल डिजिट में कर सकती है ओपनिंग!
एक और ट्रेड एनालिस्ट ने कहा, “अवारपन 2 को 10-12 करोड़ रुपये की ओपनिंग करनी चाहिए. जहां तक 'बंटवारा 1947' की बात है, उसका पहले दिन का कलेक्शन 7-8 करोड़ रुपये होगा.
'आवारापन 2' के बारे में
बता दें कि 'आवारापन 2' साल 2007 में आई 'आवारापन' की सीक्वल है. इस फिल्म से एक बार फिर इमरान हाशमी ने शिव पंडित के किरदार में कमबैक किया है. फिल्म में दिशा पाटनी और शबाना आजमी भी अहर किरादर में नजर आएंगीं.
'बंटवारा 1947' के बारे में
बता दें कि 'बंटवारा 1947' का निर्देशन राजकुमार संतोषी ने किया है और इसे आमिर खान प्रोडक्शन हाउस द्वारा प्रोड्यूस किया गया है. फिल्म में सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा, अली फजल, शबाना आजमी और करण देओल ने अहम रोल प्ले किया है.
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