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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडओटीटी पर रहा ब्लॉकबस्टर शो, फिर क्यों बनाई गई 'मिर्जापुर द मूवी'? फरहान अख्तर ने बताई असल वजह

ओटीटी पर रहा ब्लॉकबस्टर शो, फिर क्यों बनाई गई 'मिर्जापुर द मूवी'? फरहान अख्तर ने बताई असल वजह

Mirzapur The Movie: 'मिर्जापुर द मूवी' का ट्रेलर 11 अगस्त को रिलीज हुआ है. वहीं इस मौके पर फरहान अख्तर ने इसे थिएटर में रिलीज करने की वजह का खुलासा किया.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 12 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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‘मिर्जापुर’ सीरीज ने ओटीटी पर खूब भौकाल चाया अब ये ब्लॉकबस्टर ड्रामा 'मिर्जापुर द मूवी' के तौर पर सिनेमाघरों में भव्य लेवल रिलीज होने जा रहा है.  साल की इस मच अवेटेड फिल्म में एक बार फिर इसके मशहूर किरदार कालीन भैया, गुड्डा पंडित बड़े पर्दे पर नजर आएंगे.

फिलहाल 'मिर्जापुर द मूवी' को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट हैं. इन सबके बीच अब फरहान अख्तर ने बताया है कि आखिर 'मिर्जापुर' की दुनिया कैसे बनी और टीम ने इस सीरीज पर फिल्म बनाने का फैसला क्यों किया?

‘मिर्जापुर द मूवी’ को क्यों बनाया गया
'मिर्जापुर द मूवी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. वहीं ट्रेलर लॉन्च के दौरान फरहान अख्तर ने बताया कि इस मूवी को बनाने की असल वजह फैंस का प्यार है.  2018 में सीरीज के प्रीमियर के बाद वे जहां भी जाते थे, उनसे इस शो के बारे में सवाल पूछे जाते थे. एक्टर-डायरेक्टर ने कहा, "ये शो फैन्स के प्यार का नतीजा है. उन्होंने इसे तब से सपोर्ट किया है जब यह पहली बार रिलीज हुआ था. अमेजन इसे दुनिया भर में ले गया. मैं जहां भी जाता था, लोग मुझसे पूछते थे कि 'मिर्जापुर' कब आ रहा है.

जब इसकी घोषणा हुई, तो लोग मुझसे रिलीज डेट पूछते थे, इसलिए असल में फैंस ने ही इस फिल्म की मांग की है. हम बहुत खुश और आभारी हैं कि हमने इसे ओरिजिनल कास्ट और शानदार नई कास्ट के साथ मिलकर बनाया है."

 

'मिर्जापुर' शो कैसे बना?  
फरहान अख्तर ने 'मिर्ज़ापुर' के लिए राइटर पुनीत कृष्णा की पहली पिच से जुड़ी एक मजेदार याद भी शेयर की और माना कि इस आइडिया ने शुरू में टीम को कन्फ्यूज कर दिया था. उन्होंने हंसते हुए कहा, "जब पुनीत पहली बार हमारे पास आए, तो हमारा पहला ख्याल यही था कि उन्हें किसी ब्रेन डॉक्टर के पास भेज दें.फिर हमने सोचा कि इसे एक शो बनाया जाए ताकि लोग इससे जुड़ सकें." उन्होंने 'मिर्जापुर' की दुनिया को शेप देने का क्रेडिट कृष्णा और डायरेक्टर गुरमीत सिंह को दिया और उन्हें "शो का हीरो" बताया. साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि रितेश सिधवानी, एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन ने इस सफर में हमेशा उनका साथ दिया.

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'मिर्जापुर द मूवी' के बारे में
‘मिर्जापुर’ के तीन सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं. अब ये फ्रैंचाइजी 'मिर्ज़ापुर: द मूवी' के साथ बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है. बीते दिन रिलीज हुए ट्रेलर में पंकज त्रिपाठी, अली फ़ज़ल, दिव्येंदु और रसिका दुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर अपने जाने-पहचाने किरदारों में नजर आए. वहीं जितेंद्र कुमार 'बबलू पंडित' के रोल में शामिल हुए हैं. यह रोल पहले विक्रांत मैसी ने निभाया था. रवि किशन की भी 'मिर्जापुर द मूवी' में नई एंट्री हुई है.इसे एक्सेल एंटरटेनमेंट के तले फिल्म निर्माता फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी प्रेजेंट कर रहे हैं. 


ओटीटी पर रहा ब्लॉकबस्टर शो, फिर क्यों बनाई गई 'मिर्जापुर द मूवी'? फरहान अख्तर ने बताई असल वजह

'मिर्जापुर द मूवी' कब होगी रिलीज?
 कहानी में 'गद्दी' (सत्ता) मुख्य बनी हुई है, लेकिन सत्ता की लड़ाई में नए खिलाड़ी भी शामिल हो रहे हैं क्योंकि कहानी का दायरा पूर्वांचल से आगे बढ़कर रेगिस्तान तक फैल रहा है. पुरानी दुश्मनी फिर से उभरने और नए दावेदारों के लड़ाई में शामिल होने के साथ, मिर्ज़ापुर के लिए जंग अब और भी बड़ी हो गई है. बता दें कि ‘मिर्जापुर  द मूवी’ 4 सितंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

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Published at : 12 Aug 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Pankaj Tripathi Ali Fazal Farhan Akhtar Mirzapur The Movie
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