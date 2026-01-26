हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बॉर्डर 2 की सक्सेस के बाद आएगी बॉर्डर 3, प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने खुद किया कंफर्म

Border 3: बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत के बाद बॉर्डर 3 को लेकर भी खबरें थीं. अब इस बात की पुष्टि खुद भूषण कुमार ने कर दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 07:15 PM (IST)
सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया. फिल्म को लोगों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है और यही वजह है कि हर तरफ इसकी चर्चा हो रही है. तीन दिनों के अंदर ही फिल्म ने दुनियाभर में 167 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है जो अपने आप में बड़ी बात है. इस शानदार सफलता ने ये साफ कर दिया है कि देशभक्ति और इमोशन से भरी कहानियां आज भी लोगों के दिल को छूती हैं.

भूषण कुमार ने की ‘बॉर्डर 3’ की पुष्टि
फिल्म की इस कामयाबी के बीच निर्माता भूषण कुमार ने फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी दी है. हिंदुस्तान टाइम्स से बातचीत में उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि ‘बॉर्डर 3’ जरूर बनाई जाएगी. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए इंटरव्यू में भूषण कुमार ने कहा कि ‘बॉर्डर’ एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है और करीब 30 साल बाद इस कहानी को फिर से देखा कर जो प्यार मिला है उसने आगे बढ़ने का रास्ता साफ कर दिया है. हालांकि, उन्होंने ये भी बताया कि इसके लिए थोड़ा सही वक्त आने का इंतजार करना होगा.

फैंस की बेसब्री बढ़ी, लेकिन तुरंत नहीं आएगी ‘बॉर्डर 3’
‘बॉर्डर 2’ को रिलीज हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है लेकिन फैंस अभी से इसके तीसरे पार्ट की बातें करने लगे हैं. सोशल मीडिया पर लोग लगातार ‘बॉर्डर 3’ को लेकर सवाल पूछ रहे हैं. लेकिन भूषण कुमार ने साफ कर दिया है कि ‘बॉर्डर 3’ उनकी अगली फिल्म नहीं होगी. उन्होंने बताया कि ‘बॉर्डर 2’ से पहले वो और निर्देशक अनुराग सिंह एक दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करने वाले थे जिसे अब पहले पूरा किया जाएगा.

 
 
 
 
 
अनुराग सिंह और टी-सीरीज की मजबूत साझेदारी
‘बॉर्डर 2’ टी-सीरीज और निर्देशक अनुराग सिंह की पहली साझेदारी है और ये जोड़ी लोगों को काफी पसंद आ रही है. भूषण कुमार ने बताया कि वो और अनुराग पहले उसी पुराने प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे जिस पर पहले चर्चा हो चुकी थी. ये एक जॉइंट वेंचर होगा और उसके बाद ही दोनों दोबारा ‘बॉर्डर’ की दुनिया में लौटेंगे. इससे साफ है कि मेकर्स बिना जल्दबाजी के इस फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं.

स्टारकास्ट और कहानी ने जीता लोगों का दिल
‘बॉर्डर 2’ 23 जनवरी को रिलीज हुई थी और ये साल 1997 की सक्सेसफुल फिल्म ‘बॉर्डर’ का सीक्वल है. फिल्म में सनी देओल के साथ वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी और सोनम बाजवा अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. दमदार एक्शन, इमोशनल सीन और देशभक्ति के जज्बे ने इस फिल्म को खास बना दिया है. यही वजह है कि लोग अब बेसब्री से ‘बॉर्डर 3’ का इंतजार कर रहे हैं.

Published at : 26 Jan 2026 07:12 PM (IST)
Sunny Deol Bhushan Kumar Border 2
और पढ़ें
बॉलीवुड
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
बॉलीवुड
विश्व
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्रिकेट
विश्व
इंडिया
Video:
हेल्थ
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
