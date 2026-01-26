सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर ‘बॉर्डर 2’, जिस दिन से सिल्वर स्क्रीन पर आई है तभी से ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए, अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है और तीसरे दिन अपने ओपनिंग वीकेंड पर इसने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर डाली है. इसी के साथ इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.

‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन कौन- कौन से बनाए रिकॉर्ड

सनी देओल की 1997 की ब्लॉकबस्टर ‘बॉर्डर’ इस सीक्वल को भारत और विदेशों में दर्शकों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया फिल्म की तारीफों से भरे पड़े हैं और ‘बॉर्डर 2’ के लिए थिएटर्स भी दर्शकों से चकाकच भरे हुए नजर आ रहे हैं. इसी के साथ इस फिल्म पर नोटों की बारिश हो रही है. एंटरटेनमेंट ट्रैकिंग पोर्टल सैकनिल्क के अनुसार, बॉर्डर 3 ने तीसरे दिन ज़बरदस्त ग्रोथ देखी इस वॉर ड्रामा ने 54.5 करोड़ रुपये कमाए, जो पहले और दूसरे दिन जमा किए गए 30 करोड़ और 36.5 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है. इसी के साथ इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब 121 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं फिल्म ने तीसरे दिन कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.