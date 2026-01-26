Border 2 Records: ‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन किया बड़ा कमाल, ब्लॉकबस्टर फिल्मों को पछाड़ बना डाले ये 5 तगड़े रिकॉर्ड
Border 2 Records: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को जबरदस्त उछाल दिखाते हुए धुआंधार नोट छापे हैं. इसी के साथ इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.
सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर ‘बॉर्डर 2’, जिस दिन से सिल्वर स्क्रीन पर आई है तभी से ये बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म कर रही है. अपनी जीत का सिलसिला जारी रखते हुए, अनुराग सिंह के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने एक और मील का पत्थर हासिल किया है और तीसरे दिन अपने ओपनिंग वीकेंड पर इसने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर डाली है. इसी के साथ इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.
‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन कौन- कौन से बनाए रिकॉर्ड
सनी देओल की 1997 की ब्लॉकबस्टर ‘बॉर्डर’ इस सीक्वल को भारत और विदेशों में दर्शकों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. सोशल मीडिया फिल्म की तारीफों से भरे पड़े हैं और ‘बॉर्डर 2’ के लिए थिएटर्स भी दर्शकों से चकाकच भरे हुए नजर आ रहे हैं. इसी के साथ इस फिल्म पर नोटों की बारिश हो रही है. एंटरटेनमेंट ट्रैकिंग पोर्टल सैकनिल्क के अनुसार, बॉर्डर 3 ने तीसरे दिन ज़बरदस्त ग्रोथ देखी इस वॉर ड्रामा ने 54.5 करोड़ रुपये कमाए, जो पहले और दूसरे दिन जमा किए गए 30 करोड़ और 36.5 करोड़ रुपये से काफी ज्यादा है. इसी के साथ इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब 121 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं फिल्म ने तीसरे दिन कई रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिए हैं.
- बॉर्डर 2 महज तीन दिनों में सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इसने जाट के 90.34 करोड़ और गदर एक प्रेम कथा के 76.88 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
- घरेलू बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ़ 3 दिनों में, बॉर्डर 2 ने वरुण धवन की 6 बॉलीवुड फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है, जिनमें हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, सुई धागा, जुगजुग जियो, कलंक, ABCD 2 और बद्रीनाथ की दुल्हनिया शामिल हैं. इसी के साथ बॉर्डर 2 वरुण धवन के करियर की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है.
- बॉर्डर 2 ने साल 2025 की 8 फिल्मों के ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन को मात दे दी है. इनमें धुरंधर (106.5 करोड़), थामा (103.5 करोड़), हाउसफुल 5 (91.83 करोड़), सिकंदर (86.44 करोड़) और सैयारा (84.45 करोड़) सहित कई फिल्में शामिल हैं.
- बॉर्डर 2 बॉलीवुड की ओपनिंग वीकेंड पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली 18वीं फिल्म बन गई है. इसने दंगल सहित कई फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है.
- बॉर्डर 2 ने 6 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के तीसरे दिन के रिकॉर्ड भी मिट्टी में मिला दिए हैं. इनमें दंगल (42.41 करोड़), बाहुबली 2 (46.5 करोड़) धुरंधर (43 करोड़), आरआरआर (31.5 करोड़), केजीएफ 2(42.9 करोड़) और गदर 2 (51.7 करोड़) शामिल हैं.
