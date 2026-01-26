हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBorder 2 BO Day 3: संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 100 करोड़ के हुई पार, 'धुरंधर' के एक नही दो रिकॉर्ड किए ध्वस्त

Border 2 BO Day 3: संडे को ‘बॉर्डर 2’ ने हिला डाला बॉक्स ऑफिस, 100 करोड़ के हुई पार, 'धुरंधर' के एक नही दो रिकॉर्ड किए ध्वस्त

Border 2 Box Office Day 3: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ को संडे की छुट्टी का जबरदस्त फायदा मिला है और इसने बमफाड़ कमाई कर बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 26 Jan 2026 07:05 AM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल की लेटेस्ट देशभक्ति फिल्म ‘बॉर्डर 2’  बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. इस फिल्म ने रिलीज के पहले दिन ही अपनी दमदार परफॉर्मेंस से बॉक्स ऑफिस हिला डाला था. वहीं उम्मीद के मुताबिक इस फिल्म ने वीकेंड पर तगड़ा जंप दिखाया है और शानदार कलेक्शन कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं ‘बॉर्डर 2’  ने रिलीज के तीसरे दिन यानी संडे को कितनी कमाई की है.

‘बॉर्डर 2’ ने तीसरे दिन कितनी की कमाई?
‘बॉर्डर 2’ का निर्देशन  अनुराग सिंह ने किया है और  ये फिल्म जे पी दत्ता की 1997 की ब्लॉकबस्टर बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म का रिलीज से पहले ही काफी बज बन गया था जिसके चलते इसने शानदार ओपनिंग की और अब ये पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की बदौलत बॉक्स ऑफिस पर धाक जमा चुकी है. गौरतलब है कि ‘बॉर्डर 2’  ने रविवार को सॉलिड ग्रोथ दिखाते हुए शनिवार से ज्यादा कलेक्शन किया है.

  • फिल्म की कमाई की बात करें तो ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के पहले दिन 30 करोड़ से खाता खोला था.
  • दूसरे दिन इस फिल्म ने 21.67 फीसदी की तेजी दिखाते हुए 36.5 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के तीसरे दिन यानी पहले संडे को 49. 32 फीसदी की ग्रोथ दिखाते हुए 54.5 करोड़ की कमाई की है.
  • इसी के साथ ‘बॉर्डर 2’  की तीन दिनों की कुल कमाई अब 121 करोड़ रुपये हो गई है.

बॉर्डर 2’ ने लगातार तीसरे दिन धुरंधर के एक नहीं दो रिकॉर्ड तोड़े दी मात
‘बॉर्डर 2’ को दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है. ये फिल्म रिलीज के पहले दिन से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है और तमाम फिल्मों के रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर रही है. रिलीज के के तीसरे दिन यानी ओपनिंग वीकेंड पर एक बार फिर इसने धुरंधर को एक नहीं दो बार मात दे दी है.

  • बता दें कि धुरंधर ने ओपनिंग वीकेंड पर 106.5 करोड की कमाई की थी. वहीं बॉर्डर 2’ ने 121 0 करोड़ कमाकर  इस रिकॉर्ड को मिट्टी में मिला दिया है.
  • वहीं पहले संडे को बॉर्डर 2 ने 54. 5  करोड़ की कमाई कर धुरंधर के पहले रविवार के 44.80 करोड़ के कलेक्शन को भी मात दे दी है.
  • गौरलब है कि ये लगातार तीसरा दिन है जब ‘बॉर्डर 2’ ने धुरंधर का गुरूर तोड़ा है. अब देखने वाली बात होगी कि ये फिल्म मंडे टेस्ट में क्या कमाल कर पाती है.

बॉर्डर 2’ बनी सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘बॉर्डर 2’ ने रिलीज के तीन दिन में ही 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर कमाल कर दिया है. इसी के साथ ये फिल्म जाट को पछाड़कर सनी देओल के करियर की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. 

ये हैं सनी देओल की इंडियन बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्में (नेट कलेक्शन कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक

  • गदर 2 (2023)-525.50 करोड़
  • बॉर्डर 2 (2026)- 121 करोड़ (3 दिन)
  • जाट (2025)- 90.34 करोड़
  • गदर: एक प्रेम कथा (2001)- 76.88 करोड़
  • यमला पगला दीवाना (2011)- 55 करोड़
  • बॉर्डर (1997)- 39.45 करोड़
  • यमला पगला दीवाना 2 (2013)-36.8 करोड़
  • सिंह साब द ग्रेट (2013)- 36 करोड़
  • द हीरो: द लव स्टोरी ऑफ़ ए स्पाई (2003)- 26.22 करोड़
  • इंडियन (2001)- 24.21 करोड़

बॉर्डर 2’ स्टार कास्ट
अनुराग सिंह निर्देशित ‘बॉर्डर 2’ में सनी देओल ने लीड रोल प्ले किया है. वहीं वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह और मेधा राणा ने अहम रोल प्ले किया है. 

Published at : 26 Jan 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Sunny Deol Varun Dhawan Border 2 BOX OFFICE COLLECTION
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा बवाल
शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से बवाल
महाराष्ट्र
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
Padam Awards 2026: लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण, हेमा मालिनी बोलीं- 'गर्व की बात है'
धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार, हेमा मालिनी ने जताई खुशी
Advertisement

वीडियोज

Crime News : मौत की दरिया...जिंदगी की जंग | Sansani
Shankaracharya Controversy: धरने के 8 दिन...सम्मान के लिए शंकराचार्य की 'जिद'! | Avimukteshwaranand
Snowfall 2026: जनवरी में जमी जन्नत! कश्मीर से उत्तराखंड तक बर्फ की सफेद चादर
Janhit: शंकराचार्य के 'हठ' के 8 दिन...योगी क्या 'प्रयास' कर रहे हैं? | Yogi Vs Shankaracharya
Shankaracharya Controversy: शिविर के बाहर 'आई लव बुलडोजर बाबा' के नारे..बहसबाजी | Avimukteshwaranand
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से मचा बवाल
शेख हसीना की सरकार गिराने का मास्टरमाइंड था अमेरिका? US डिप्लोमैट की लीक रिकॉर्डिंग से बवाल
महाराष्ट्र
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
'कल्याण में शिवसेना से हाथ मिलाने से पहले MNS को हमें...', उद्धव गुट का बड़ा बयान
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
बॉलीवुड
Padam Awards 2026: लीजेंड्री एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण, हेमा मालिनी बोलीं- 'गर्व की बात है'
धर्मेंद्र सिंह देओल को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण पुरस्कार, हेमा मालिनी ने जताई खुशी
क्रिकेट
गुवाहाटी में टीम इंडिया ने तोड़े 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतकर रचा इतिहास
गुवाहाटी में टीम इंडिया ने तोड़े 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड, लगातार सबसे ज्यादा सीरीज जीतकर रचा इतिहास
इंडिया
Republic Day 2026: कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किन 'हीरोज' को मिला अवॉर्ड? जानें
कर्नल सोफिया कुरैशी के अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किन 'हीरोज' को मिला अवॉर्ड? जानें
जनरल नॉलेज
Border 2 Banned In Gulf Countries: खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
यूटिलिटी
फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक
फोन चार्ज होने में लग रहा है ज्यादा वक्त? स्लो चार्जिंग की दिक्कत ऐसे करें ठीक
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget